KANAL D ekranlarında yaz sezonunda yayınlanacak olan O Kız dizisinin konusu araştırılıyor. O Kız dizisinde yöresel konulara da yer verilecek. Peki, O Kız dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi? Kanal D O Kız oyuncuları kimler? O Kız yeni bölüm fragman izle!

Başrollerini Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer'in paylaştığı O Kız dizisinin konusu merak ediliyor. Bir baba kızın hikayesinin işleneceği dizinin konusu merak ediliyor. Peki, O Kız dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi? Kanal D O Kız oyuncuları kimler? O Kız yeni bölüm fragman izle! İşte detaylar haberimizde...

O KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır. Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir. Elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır Kadir. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir "Sınav" olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına. Öyle der dedesi Zeynep'e.

Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.

Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir. Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir. Ve Ozan'ın gizli sevgilisi…

O KIZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir süredir merakla beklenen O Kız dizisi ekrandaki yerini alıyor. Dizi İstanbul'da çekiliyor. Çekim yerleri olarak a Beşiktaş, Galata gibi farklı semtlerde olduğu biliniyor.

O KIZ OYUNCULARI

Erkan Petekkaya (Kadir),

Sezin Akbaşoğulları (Sitare),

Cengiz Orhonlu(Ozan),

Dilin Döğer (Zeynep),

Macit Koper (İsmail),

Asiye Dinçsoy (Türkan),

Orhan Kılıç (Fevzi),

Ayten Uncuoğlu (Fatma),

Münire Apaydın (Nimet),

Ilgın Çakır (Mine),

Melih Selçuk (Salih),

Ece Efe(İpek),

Göktuğ Yıldırım (Mustafa),

Cem Kurtoğlu (Arkın),

Deniz Bakacak (Seda),

Mustafa Konak (Yusuf),

Nehir Gökdemir (Esma),

Zeynep Sönmez (Seher)