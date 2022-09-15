Kanal D'nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, etkileyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla yeni dizisi O Kız yayın için gün sayıyor. Peki, O Kız dizisi konusu ne? O Kız hangi kanalda başlayacak, oyuncuları kim? İşte detaylar...

Yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme aldığı O Kız dizisinin konusu merak konusu oldu. Kanal D'de ekranlara gelen O Kız dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki, O Kız dizisi konusu ne? O Kız hangi kanalda başlayacak, oyuncuları kim? Detaylar haberimizde...

O KIZ DİZİSİ KONUSU NE?

Erkan Petekkaya sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

Merakla beklenen dizide Sitare karakterine başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları hayat verecek. Sitare, 30'lu yaşların sonunda, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi olmuştur.

O KIZ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya(Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.