Kanal D ekranlarında yayınlanan O Kız dizisi yeni bölümüyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. O Kız dizisinden yayınlanan bölüm sonrasında O Kız dizisi bitti? sorusu araştırılıyor. Peki, O Kız dizisi final mi? O Kız dizisi bitti mi, neden yok? O Kız dizisi final mi yaptı? İşte detaylar...

O Kız dizisi neden final yapıyor? O Kız dizisi bitti mi, neden bitiyor?

O Kız bitti mi? Başrolünde Erkan Petekkaya ve Sezin Akbaşoğulları'nın yer aldığı yer aldığı O Kız dizisi Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kanal D dizisinin yeni bölümü sonrasında neden final yaptığı araştırılıyor. Peki, O Kız dizisi final mi? O Kız dizisi bitti mi, neden yok? O Kız dizisi final mi yaptı?Detaylar haberimizde...

O KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır. Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir. Elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır Kadir. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir "Sınav" olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına. Öyle der dedesi Zeynep'e.

Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.

Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir. Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir. Ve Ozan'ın gizli sevgilisi…