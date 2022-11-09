Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız bugün 8. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, O Kız canlı izle! Kanal D O Kız 8. bölüm canlı izle! O Kız son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, O Kız canlı izleme linki var mı? 9 Kasım Kanal D canlı izle!

O Kız 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak?

O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız canlı izle! 9 Kasım Kanal D O Kız 8. bölüm canlı izle! O Kız son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle!

O KIZ CANLI İZLE!

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin her bölümü merakla beklenen dizisi O Kız 7. bölümüyle 2 Kasım Çarşamba akşamı ekrana geldi. 2 Kasım Çarşamba günü yayınlanan O Kız'ın yedinci bölümünde neler oldu? O Kız 7. Bölümünde Zeynep, Kadir'i koruyabilecek mi? O Kız 7. Bölüm full izle! O Kız altıncı bölümünde neler oldu? O Kız dizisi oyuncuları kimdir? Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer'in olduğu O Kız dizisi Zeynep ve zeka geriliğine sahip babası Kadir'in hayatını konu alıyor!

O Kız'ın 2 Kasım Çarşamba günü yayınlanan 7. Bölümünde Zeynep, babasıyla sınav veriyor!

Zeynep, hayallerinin bile ötesindeki evin kapısında yeni hayatına girmek üzeredir. Ancak bunun bir bedeli olacaktır. Sitare'nin yıllar önce Ozan'a yaptığı teklifi Zeynep'e de yapmasıyla birlikte yaşananlar nihayet Sitare ve Kadir'i karşı karşıya getirir. Kadir'i keşfetmesiyle birlikte Sitare'nin kafasındaki dayakçı kötü baba imajı yerle bir olurken, artık bambaşka bir hedefi vardır. Yeni hayatın vaat ettikleriyle ayakları yerden kesilmiş olan Zeynep, babasını korumayı başarabilecek midir? Yoksa Ozan'ın, Kadir için yaptığı kehanet gerçek mi olacaktır? Zeynep babasıyla sınav verirken, Ozan ise Kadir gerçeğini Sitare'den saklamanın bedelini, hiç beklemediği bir anda öder.

Yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldıkları gerçekler sadece Ozan için değil, başkaları için de yıkıcı olur. Ne var ki hayat, herkes için bir planı olan Sitare'ye büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Uzaklardan gelen eski bir düşman, sadece Sitare'nin değil başta Zeynep olmak üzere herkesin hayatını değiştirmek için yola çıkar.

"O Kız" yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D'de!

O KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

O Kız 8. Bölüm Fragmanı yayında! Doruk, babasının nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyor!

Sitare, yıllar sonra karşısında Doruk'u görünce şoke oluyor. Doruk'un babası Ardıç'a ulaşmaya çalışması Sitare'yi paniğe sürüklüyor. Doruk, Kadir'in yardımıyla babasını bulabilecek mi?

O Kız yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

O KIZ KONUSU NE?

Erkan Petekkaya sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

Merakla beklenen dizide Sitare karakterine başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları hayat verecek. Sitare, 30'lu yaşların sonunda, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi olmuştur.

O KIZ OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya : Kadir

Sezin Akbaşoğulları : Sitare

Cengiz Orhonlu : Ozan

Dilin Döğer : Zeynep

Ahmet Mekin : İsmail

Asiye Dinçsoy : Türkan

Orhan Kılıç : Fevzi

Ayten Uncuoğlu : Fatma

Münire Apaydın : Nimet

Ilgın Çakır : Mine

Melih Selçuk : Salih

Ece Efe : İpek

Göktuğ Yıldırım : Mustafa

Cem Kurtoğlu : Arkın

Ali Öner : Doruk

Deniz Bakacak : Seda

Mustafa Konak : Yusuf

Nehir Gökdemir : Esma

Zeynep Sönmez : Seher