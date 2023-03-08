Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız bugün 23. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, O Kız canlı izle! Kanal D O Kız 23. bölüm canlı izle! O Kız son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, O Kız canlı izleme linki var mı? 8 Mart Kanal D canlı izle!

O Kız 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak?

O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız canlı izle! 8 Mart Kanal D O Kız 23. bölüm canlı izle! O Kız son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle!

O KIZ CANLI YAYIN LİNKİ VAR MI?

O Kız dizisini Kanal D'den veya Kanal D'nin resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız 22. bölümüyle 1 Mart Çarşamba akşamı ekrana geldi. 1 Mart Çarşamba günü yayınlanan O Kız'ın yirmi ikinci bölümünde neler oldu? O Kız 22. Bölümünde Sitare, Melek'i oyuna getiriyor! O Kız 22. Bölüm full izle! O Kız yirmi ikinci bölümde neler oldu? O Kız dizisi oyuncuları kimdir? Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer'in olduğu O Kız dizisi Zeynep ve zeka geriliğine sahip babası Kadir'in hayatını konu alıyor!

O Kız'ın 1 Mart Çarşamba günü yayınlanan 22. Bölümünde Sitare, Zeynep'in gerçek babasının peşine düşüyor!

Zeynep ve Melek el ele donup kalmış gibilerdir. Kadir hayal ettiği büyük anne kız kavuşmasını heyecanla beklerken, Sitare onlardan birkaç metre arkada nefesini tutmuş Zeynep'in tepkisini bekliyordur. Melek, Sitare'nin oyununa hazırlıksız yakalanmış durumda, şoku atlatıp tepki bile veremeden Zeynep'in suratına bakmaktadır. Zeynep allak bullak olmuştur.

Zeynep dev bir şok içindedir artık. Nefes bile almadan Melek'e bakakalırken, Melek tutuk bir halde mırıl mırıl büyük itirafa başlar. Kadir çocuksu bir heyecan içinde, yerinde zor duruyordur.

Paralelde Doruk allak bullak onları izliyordur. Onları duyamıyor ama beden dillerinden, arada inişli çıkışlı yükselen Zeynep'in sesinden ne olduğundan en ufak şüphesi yoktur. Zeynep artık gerçeği öğrenmiştir.

O Kız, heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de…

O KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

O Kız 23. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Zeynep, geçmişin izini takip ediyor ve şoke eden sonuca ulaşıyor!

Zeynep, Melek ile yüzleşmektedir. Kadir'i, kendi amaçları uğruna nasıl kullandığını yüzüne vurur. Bu konuşulanları ise, Kadir duymuştur. Bu sırada, olayın başlangıcına ev sahipliği yapan çiftlikte geçmişin sırrı bir bir ortaya çıkar. Kadir, ahırda yaşananları hatırlarken Zeynep, Sinan'dan acı gerçekleri öğrenir.

O Kız yeni bölümüyle çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

O KIZ KONUSU NE?

Erkan Petekkaya sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

Merakla beklenen dizide Sitare karakterine başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları hayat verecek. Sitare, 30'lu yaşların sonunda, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi olmuştur.

O KIZ OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya : Kadir

Sezin Akbaşoğulları : Sitare

Cengiz Orhonlu : Ozan

Dilin Döğer : Zeynep

Ahmet Mekin : İsmail

Asiye Dinçsoy : Türkan

Orhan Kılıç : Fevzi

Ayten Uncuoğlu : Fatma

Münire Apaydın : Nimet

Ilgın Çakır : Mine

Melih Selçuk : Salih

Ece Efe : İpek

Göktuğ Yıldırım : Mustafa

Cem Kurtoğlu : Arkın

Ali Öner : Doruk

Deniz Bakacak : Seda

Mustafa Konak : Yusuf

Nehir Gökdemir : Esma

Zeynep Sönmez : Seher