Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız bugün 16. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, O Kız canlı izle! Kanal D O Kız 16. bölüm canlı izle! O Kız son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, O Kız canlı izleme linki var mı? 4 Ocak Kanal D canlı izle!

O Kız 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak?

O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız canlı izle! 4 Ocak Kanal D O Kız 16. bölüm canlı izle! O Kız son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle!

O KIZ CANLI YAYIN LİNKİ VAR MI?

O Kız dizisini Kanal D'den veya Kanal D'nin resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin her bölümü merakla beklenen dizisi O Kız 15. bölümüyle 28 Aralık Çarşamba akşamı ekrana geldi. 28 Aralık Çarşamba günü yayınlanan O Kız'ın on beşinci bölümünde neler oldu? O Kız 15. Bölümünde Zeynep, Doruk'la ipleri kopartıyor! O Kız 15. Bölüm full izle! O Kız on beşinci bölümünde neler oldu? O Kız dizisi oyuncuları kimdir? Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer'in olduğu O Kız dizisi Zeynep ve zeka geriliğine sahip babası Kadir'in hayatını konu alıyor!

O Kız'ın 28 Aralık Çarşamba günü yayınlanan 15. Bölümünde Zeynep'ten şok eden öpücük!

Türkan artık Melek ile yüz yüzedir. Geçmişin sayfaları tekrar açılmaması için Türkan, Melek'i kendi yöntemleriyle uyaracaktır. Melek ile Doruk arasında bir ilişki olduğuna inanan Zeynep'in seçimi Doruk için yıkıcı olur. Melek ise, aşk acısı çeken Doruk'un teselliye hazırdır.

Kadir ise Kapalıçarşı'da en büyük taşımasını yaptığından habersiz Yakup'un mekanına girdiği an onlarca polis memuru silahlarını çekmiş halde bağıra çağıra içeri dalar. Kadir neye uğradığını şaşırır.

O Kız, heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de…

O KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

O Kız 16. Bölüm Fragmanı yayında! Ozan, Zeynep'e içini döküyor!

Doruk, Zeynep'in Ozan'ın öpmesinden sonra adeta şok olmuştur. Zeynep ise Doruk'a karşı öfkelidir. Diğer taraftan Ozan ise Zeynep'e içini açar. Kadir'in sorguya alınmasıyla birlikte ortalık iyice karışır. Bu olayı çözecek kişi yine Sitare'dir!

O Kız yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

O KIZ KONUSU NE?

Erkan Petekkaya sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

Merakla beklenen dizide Sitare karakterine başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları hayat verecek. Sitare, 30'lu yaşların sonunda, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi olmuştur.

O KIZ OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya : Kadir

Sezin Akbaşoğulları : Sitare

Cengiz Orhonlu : Ozan

Dilin Döğer : Zeynep

Ahmet Mekin : İsmail

Asiye Dinçsoy : Türkan

Orhan Kılıç : Fevzi

Ayten Uncuoğlu : Fatma

Münire Apaydın : Nimet

Ilgın Çakır : Mine

Melih Selçuk : Salih

Ece Efe : İpek

Göktuğ Yıldırım : Mustafa

Cem Kurtoğlu : Arkın

Ali Öner : Doruk

Deniz Bakacak : Seda

Mustafa Konak : Yusuf

Nehir Gökdemir : Esma

Zeynep Sönmez : Seher