Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız bugün 7. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, O Kız canlı izle! Kanal D O Kız 7. bölüm canlı izle! O Kız son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, O Kız canlı izleme linki var mı? 2 Kasım Kanal D canlı izle!

O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız canlı izle! 2 Kasım Kanal D O Kız 7. bölüm canlı izle! O Kız son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle!

O KIZ CANLI İZLE!

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin her bölümü merakla beklenen dizisi O Kız 6. bölümüyle 26 Ekim Çarşamba akşamı ekrana geldi. 26 Ekim Çarşamba günü yayınlanan O Kız'ın beşinci bölümünde neler oldu? O Kız 6. Bölümünde Zeynep, Ozan'la ne sorun yaşıyor? O Kız 6. Bölüm full izle! O Kız altıncı bölümünde neler oldu? O Kız dizisi oyuncuları kimdir? Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer'in olduğu O Kız dizisi Zeynep ve zeka geriliğine sahip babası Kadir'in hayatını konu alıyor!

O Kız'ın 26 Ekim Çarşamba günü yayınlanan 6. Bölümünde Zeynep yeni hayatına hızlı bir giriş yapıyor!

Ayyaş sandığı Kadir'in, Zeynep'in zihinsel engelli babası olduğunu öğrenen Ozan büyük bir şok yaşarken, Zeynep de ikilinin tuhaf tanışıklığını keşfetmenin şaşkınlığı içindedir. Kadir'in etkisiyle aralarında esen barış rüzgarları, Ozan'ın, Zeynep'e yönelttiği akıl almaz suçlamayla birlikte yerini şiddetli bir fırtınaya bırakır. Sitare'nin de tanık olduğu fırtınadan sonra Zeynep, değişmekte olan yeni hayatında babasını bambaşka tehlikelerden korumak zorunda olduğunu fark eder.

Öte yandan yeni açtığı sosyal medya hesabıyla birlikte hayat hızlı bir şekilde değişmeye başlar. Sitare için oldukça kazançlı olan bu değişim, Ozan'ın hırslı ve rekabetçi yanını tetikler. Sitare ve Ozan, karşı karşıya gelir ve aralarında başlayan Zeynep krizi içine Ozan'ın da ailesini alarak büyür. Ozan, Sitare'nin sert hamlesiyle kendini bir anda büyük bir aile krizinin ortasında bulurken, Zeynep'in ailesi ile beklenmedik bir felaketle birbirlerine kenetlenir. Kadir, saf sevgisiyle bütün aileyi birbirine bağlarken, Sitare'nin Zeynep'le ilgili el yükseltmesi tüm dengeleri alt üst eder.

"O Kız" yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D'de!

O KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

O Kız 7. Bölüm Fragmanı yayında! Sitare'nin yeni hedefi Kadir!

Sitare Kadir'in özel durumunu öğrenir ve bunun üzerine oynamaya başlar. Zeynep ile Babasının hiçbir şeyden haberi yokken, Sitare'yi de bambaşka bir sürpriz beklemektedir!

O Kız yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

O KIZ KONUSU NE?

Erkan Petekkaya sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

Merakla beklenen dizide Sitare karakterine başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları hayat verecek. Sitare, 30'lu yaşların sonunda, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi olmuştur.

O KIZ OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya : Kadir

Sezin Akbaşoğulları : Sitare

Cengiz Orhonlu : Ozan

Dilin Döğer : Zeynep

Ahmet Mekin : İsmail

Asiye Dinçsoy : Türkan

Orhan Kılıç : Fevzi

Ayten Uncuoğlu : Fatma

Münire Apaydın : Nimet

Ilgın Çakır : Mine

Melih Selçuk : Salih

Ece Efe : İpek

Göktuğ Yıldırım : Mustafa

Cem Kurtoğlu : Arkın

Ali Öner : Doruk

Deniz Bakacak : Seda

Mustafa Konak : Yusuf

Nehir Gökdemir : Esma

Zeynep Sönmez : Seher