O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız canlı izle! 18 Ocak Kanal D O Kız 18. bölüm canlı izle! O Kız son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle!

O KIZ CANLI YAYIN LİNKİ VAR MI?

O Kız dizisini Kanal D'den veya Kanal D'nin resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin her bölümü merakla beklenen dizisi O Kız 17. bölümüyle 11 Ocak Çarşamba akşamı ekrana geldi. 11 Ocak Çarşamba günü yayınlanan O Kız'ın on yedinci bölümünde neler oldu? O Kız 17. Bölümünde Ozan yalanıyla ortalığı karıştırıyor! O Kız 17. Bölüm full izle! O Kız on yedinci bölümünde neler oldu? O Kız dizisi oyuncuları kimdir? Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer'in olduğu O Kız dizisi Zeynep ve zeka geriliğine sahip babası Kadir'in hayatını konu alıyor!

O Kız'ın 11 Ocak Çarşamba günü yayınlanan 17. Bölümünde Zeynep, Ozan'ın söylediği yalanla sarsılıyor!

Kadir ve Melek karşı karşıyadır. Kadir, yüzünde bir gülümsemeyle gözünü kırpmadan Melek'e bakarken, Melek yaşadığı şokun ardından başını çevirip hızlıca oradan uzaklaşmaya çalışmaktadır. Sinirleri bozulan, ajansta dört dönen Melek, Kadir'le karşılaşmanın etkisini bir an bile kaybetmemiş bir halde Sitare'yi arar. Sitare duydukları karşısında şok olur ve panikle ajansın yolunu tutar. Zeynep ve Doruk toplantı odasındadır. İkisi de birbirlerine karşı son derece mesafelidir. Zeynep gergin bir şekilde Doruk'a döner, tam bir şey söyleyecekken Doruk'un sözleriyle neye uğradığını şaşırıp kalır. Doruk, Ozan'ın sevgilisi olduğunu Zeynep'e söylediğinde, Zeynep'in Ozan'a karşı tavrı Ozan'ın egosunu daha da fazla zedeleyecektir.

O Kız, heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de…

O KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

O Kız 18. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Herkes Zeynep'i kullanıyor! Hemen izle! O Kız'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı! O Kız 18 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak? O Kız 18. Bölüm tanıtımı heyecan uyandırdı. O Kız yeni bölümde Melek Zeynep'i kullanmaya çalışıyor!

Zeynep'in Kadir'in kızı olduğunu öğrenen Melek, Zeynep'i kullanmak için Kadir'in kalbini fethetmeye çalışıyor. Melek'in bu planını öğrenen Sitare, Zeynep'i kaybetmemek için Melek'e adeta savaş açıyor. Öte yandan Doruk ile Ozan, amansız bir Zeynep kavgasına tutuşuyor. Zeynep ise yaşananlar karşısında güçlü kalamıyor.

O KIZ KONUSU NE?

Erkan Petekkaya sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

Merakla beklenen dizide Sitare karakterine başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları hayat verecek. Sitare, 30'lu yaşların sonunda, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi olmuştur.

O KIZ OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya : Kadir

Sezin Akbaşoğulları : Sitare

Cengiz Orhonlu : Ozan

Dilin Döğer : Zeynep

Ahmet Mekin : İsmail

Asiye Dinçsoy : Türkan

Orhan Kılıç : Fevzi

Ayten Uncuoğlu : Fatma

Münire Apaydın : Nimet

Ilgın Çakır : Mine

Melih Selçuk : Salih

Ece Efe : İpek

Göktuğ Yıldırım : Mustafa

Cem Kurtoğlu : Arkın

Ali Öner : Doruk

Deniz Bakacak : Seda

Mustafa Konak : Yusuf

Nehir Gökdemir : Esma

Zeynep Sönmez : Seher