O Kız canlı izle! 15 Mart Kanal D O Kız 24. bölüm canlı izle! O Kız son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! O Kız final bölümü canlı izle!

Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız bugün 24. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, O Kız canlı izle! Kanal D O Kız 24. bölüm canlı izle! O Kız son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, O Kız canlı izleme linki var mı? 15 Mart Kanal D canlı izle!

O Kız final mi yapacak? O Kız dizisi bitti mi, final mi oldu? O Kız neden final yapıyor? O Kız sezon finali mi, tamamen mi bitecek?

O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız canlı izle! 15 Mart Kanal D O Kız 24. bölüm canlı izle! O Kız son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle!

O KIZ CANLI YAYIN LİNKİ VAR MI?

O Kız dizisini Kanal D'den veya Kanal D'nin resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

O KIZ DİZİSİ FİNAL Mİ?

Dizi 15 Mart Çarşamba 2023 tarihinde yani bugün 24. bölüm ile final yapacak.

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız 23. bölümüyle 8 Mart Çarşamba akşamı ekrana geldi. 8 Mart Çarşamba günü yayınlanan O Kız'ın yirmi üçüncü bölümünde neler oldu? O Kız 23. Bölümünde Zeynep gerçek babasıyla tanışıyor! O Kız 23. Bölüm full izle! O Kız yirmi üçüncü bölümde neler oldu? O Kız dizisi oyuncuları kimdir? Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer'in olduğu O Kız dizisi Zeynep ve zeka geriliğine sahip babası Kadir'in hayatını konu alıyor!

O Kız'ın 8 Mart Çarşamba günü yayınlanan 23. Bölümünde Zeynep gerçek babasıyla tanışıyor!

Melek de Kadir de yıllar sonra yeniden çiftlikte olmaktan ağır etkilenir. Melek ve Sinan gözlerden uzak bir köşede çiftlikle ilgili büyük bir gerilim yaşarken, eski günlere dalıp gitmiş olan Kadir ise Zeynep'i sarsan şiddetli bir duygu patlaması yaşar. Zeynep babasının o çiftlikte büyüdüğünü böylece öğrenir ama onu bu hale getiren şeyin ne olduğunu öğrenemez.

İstanbul'da ise Kadir ve Zeynep'in (Kadir'le yaptıkları telefon konuşması sayesinde) çiftlikte olmaları İsmail ve Türkan'ı sarsar.

Diğer yanda Melek ve Sinan arasındaki gerilim tırmanırken Sitare kimse bir şey anlamadan araya girmek ve tansiyonu düşürmek zorunda kalır. Sinan'la yalnız kaldıkları an ise kendini Sinan'ın hedefinde bulur.

O Kız, yeni bölümü ile çarşamba akşamı 20.00'da Kanal D'de!

O KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

O Kız 24. Bölüm 2. Fragmanı - FİNAL yayınlandı! Zeynep kaçırılıyor!

İstediğini alamayan Ozan Zeynep'i kaçırıyor. Gündemde kalmak için elinden geleni yapan Ozan, Sitare'yi de çağırarak yaşananları sosyal medyadan canlı yayınlıyor. Zeynep'in yanına gelen Kadir yaşananların oyun olduğunu sanıyor. Öte yandan Zeynep'i kurtarmak isteyen Doruk, Ozan'ın elindeki silahı almayı çalışıyor ancak silah patlıyor!

O Kız final bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

O KIZ KONUSU NE?

Erkan Petekkaya sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

Merakla beklenen dizide Sitare karakterine başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları hayat verecek. Sitare, 30'lu yaşların sonunda, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi olmuştur.

O KIZ OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya : Kadir

Sezin Akbaşoğulları : Sitare

Cengiz Orhonlu : Ozan

Dilin Döğer : Zeynep

Ahmet Mekin : İsmail

Asiye Dinçsoy : Türkan

Orhan Kılıç : Fevzi

Ayten Uncuoğlu : Fatma

Münire Apaydın : Nimet

Ilgın Çakır : Mine

Melih Selçuk : Salih

Ece Efe : İpek

Göktuğ Yıldırım : Mustafa

Cem Kurtoğlu : Arkın

Ali Öner : Doruk

Deniz Bakacak : Seda

Mustafa Konak : Yusuf

Nehir Gökdemir : Esma

Zeynep Sönmez : Seher