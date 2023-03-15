O Kız canlı izle! 15 Mart Kanal D O Kız 24. bölüm canlı izle! O Kız son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! O Kız final bölümü canlı izle!
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Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız bugün 24. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, O Kız canlı izle! Kanal D O Kız 24. bölüm canlı izle! O Kız son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, O Kız canlı izleme linki var mı? 15 Mart Kanal D canlı izle!
O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız canlı izle! 15 Mart Kanal D O Kız 24. bölüm canlı izle! O Kız son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle!
O Kız dizisini Kanal D'den veya Kanal D'nin resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.
Dizi 15 Mart Çarşamba 2023 tarihinde yani bugün 24. bölüm ile final yapacak.
Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız 23. bölümüyle 8 Mart Çarşamba akşamı ekrana geldi. 8 Mart Çarşamba günü yayınlanan O Kız'ın yirmi üçüncü bölümünde neler oldu? O Kız 23. Bölümünde Zeynep gerçek babasıyla tanışıyor! O Kız 23. Bölüm full izle! O Kız yirmi üçüncü bölümde neler oldu? O Kız dizisi oyuncuları kimdir? Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer'in olduğu O Kız dizisi Zeynep ve zeka geriliğine sahip babası Kadir'in hayatını konu alıyor!
O Kız'ın 8 Mart Çarşamba günü yayınlanan 23. Bölümünde Zeynep gerçek babasıyla tanışıyor!
Melek de Kadir de yıllar sonra yeniden çiftlikte olmaktan ağır etkilenir. Melek ve Sinan gözlerden uzak bir köşede çiftlikle ilgili büyük bir gerilim yaşarken, eski günlere dalıp gitmiş olan Kadir ise Zeynep'i sarsan şiddetli bir duygu patlaması yaşar. Zeynep babasının o çiftlikte büyüdüğünü böylece öğrenir ama onu bu hale getiren şeyin ne olduğunu öğrenemez.
İstanbul'da ise Kadir ve Zeynep'in (Kadir'le yaptıkları telefon konuşması sayesinde) çiftlikte olmaları İsmail ve Türkan'ı sarsar.
Diğer yanda Melek ve Sinan arasındaki gerilim tırmanırken Sitare kimse bir şey anlamadan araya girmek ve tansiyonu düşürmek zorunda kalır. Sinan'la yalnız kaldıkları an ise kendini Sinan'ın hedefinde bulur.
O Kız, yeni bölümü ile çarşamba akşamı 20.00'da Kanal D'de!
O Kız 24. Bölüm 2. Fragmanı - FİNAL yayınlandı! Zeynep kaçırılıyor!
İstediğini alamayan Ozan Zeynep'i kaçırıyor. Gündemde kalmak için elinden geleni yapan Ozan, Sitare'yi de çağırarak yaşananları sosyal medyadan canlı yayınlıyor. Zeynep'in yanına gelen Kadir yaşananların oyun olduğunu sanıyor. Öte yandan Zeynep'i kurtarmak isteyen Doruk, Ozan'ın elindeki silahı almayı çalışıyor ancak silah patlıyor!
O Kız final bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
Erkan Petekkaya sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.
Merakla beklenen dizide Sitare karakterine başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları hayat verecek. Sitare, 30'lu yaşların sonunda, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi olmuştur.
Erkan Petekkaya : Kadir
Sezin Akbaşoğulları : Sitare
Cengiz Orhonlu : Ozan
Dilin Döğer : Zeynep
Ahmet Mekin : İsmail
Asiye Dinçsoy : Türkan
Orhan Kılıç : Fevzi
Ayten Uncuoğlu : Fatma
Münire Apaydın : Nimet
Ilgın Çakır : Mine
Melih Selçuk : Salih
Ece Efe : İpek
Göktuğ Yıldırım : Mustafa
Cem Kurtoğlu : Arkın
Ali Öner : Doruk
Deniz Bakacak : Seda
Mustafa Konak : Yusuf
Nehir Gökdemir : Esma
Zeynep Sönmez : Seher