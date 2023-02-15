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O Kız bugün var mı, yok mu? O Kız dizisi yeni bölüm ne zaman? O Kız ne zaman başlayacak?

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O Kız bugün var mı, yok mu? O Kız dizisi yeni bölüm ne zaman? O Kız ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Kanal D ekranlarında yayınlanan O Kız dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, O Kız bugün var mı, yok mu? O Kız dizisi yeni bölüm ne zaman? O Kız ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Çöp Adam ne zaman yayınlanacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan O Kız dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Kanal D'nin yayın akışında O Kız dizisini göremeyen kullanıcılar, O Kız yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, O Kız bugün var mı, yok mu? O Kız dizisi yeni bölüm ne zaman? O Kız ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

O KIZ BUGÜN VAR MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan O Kız dizisi Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. Kanal D'de bugün deprem için düzenlenecek yardım gecesinde Türkiye Tek Yürek programı yayınlanacaktır.

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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