Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Kanal D ekranlarında yayınlanan O Kız dizisinin yeni bölümü bugün yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, O Kız bugün var mı, yok mu? O Kız dizisi ne zaman başlayacak? O Kız yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız'ın ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından O Kızdizisinin hangi gün yayınlanacağı araştırmakta. Peki, O Kız bugün var mı, yok mu? O Kız dizisi ne zaman başlayacak? O Kız yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

KANAL D YAYIN AKIŞI!

07.00: Asi

09.00 - Neler Oluyor Hayatta

11.30 - Hayat Şarkısı

13.30 - Yargı

16.15 - Aşk ve Umut

17.30 - Hicran

18.40 - Kanal D Ana Haber

20.00 - O Kız

00.15 - Camdaki Kız

02.15 - Kuzey Güney

O KIZ BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Kanal D'de bugün O Kız yeni bölümü yayınlanacaktır.