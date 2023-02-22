O Kız bugün var mı, yok mu? O Kız dizisi ne zaman başlayacak? O Kız yeni bölüm ne zaman?
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Kanal D ekranlarında yayınlanan O Kız dizisinin yeni bölümü bugün yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, O Kız bugün var mı, yok mu? O Kız dizisi ne zaman başlayacak? O Kız yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız'ın ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından O Kızdizisinin hangi gün yayınlanacağı araştırmakta. Peki, O Kız bugün var mı, yok mu? O Kız dizisi ne zaman başlayacak? O Kız yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...
KANAL D YAYIN AKIŞI!
07.00: Asi
09.00 - Neler Oluyor Hayatta
11.30 - Hayat Şarkısı
13.30 - Yargı
16.15 - Aşk ve Umut
17.30 - Hicran
18.40 - Kanal D Ana Haber
20.00 - O Kız
00.15 - Camdaki Kız
02.15 - Kuzey Güney
O KIZ BUGÜN VAR MI, YOK MU?
Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Kanal D'de bugün O Kız yeni bölümü yayınlanacaktır.