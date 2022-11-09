O Kız 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak?
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Ekranların beğenilen dizisi O Kız bugün 8. bölümü ile Kanal D'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 9. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, O Kız 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak? O Kız yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak?
O Kız her Çarşamba saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
O Kız 8. bölümünün ardından 9. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
Kanal D'nin her bölümü merakla beklenen dizisi O Kız 7. bölümüyle 2 Kasım Çarşamba akşamı ekrana geldi. 2 Kasım Çarşamba günü yayınlanan O Kız'ın yedinci bölümünde neler oldu? O Kız 7. Bölümünde Zeynep, Kadir'i koruyabilecek mi? O Kız 7. Bölüm full izle! O Kız altıncı bölümünde neler oldu? O Kız dizisi oyuncuları kimdir? Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer'in olduğu O Kız dizisi Zeynep ve zeka geriliğine sahip babası Kadir'in hayatını konu alıyor!
O Kız'ın 2 Kasım Çarşamba günü yayınlanan 7. Bölümünde Zeynep, babasıyla sınav veriyor!
Zeynep, hayallerinin bile ötesindeki evin kapısında yeni hayatına girmek üzeredir. Ancak bunun bir bedeli olacaktır. Sitare'nin yıllar önce Ozan'a yaptığı teklifi Zeynep'e de yapmasıyla birlikte yaşananlar nihayet Sitare ve Kadir'i karşı karşıya getirir. Kadir'i keşfetmesiyle birlikte Sitare'nin kafasındaki dayakçı kötü baba imajı yerle bir olurken, artık bambaşka bir hedefi vardır. Yeni hayatın vaat ettikleriyle ayakları yerden kesilmiş olan Zeynep, babasını korumayı başarabilecek midir? Yoksa Ozan'ın, Kadir için yaptığı kehanet gerçek mi olacaktır? Zeynep babasıyla sınav verirken, Ozan ise Kadir gerçeğini Sitare'den saklamanın bedelini, hiç beklemediği bir anda öder.
Yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldıkları gerçekler sadece Ozan için değil, başkaları için de yıkıcı olur. Ne var ki hayat, herkes için bir planı olan Sitare'ye büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Uzaklardan gelen eski bir düşman, sadece Sitare'nin değil başta Zeynep olmak üzere herkesin hayatını değiştirmek için yola çıkar.
"O Kız" yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D'de!
O Kız 8. Bölüm Fragmanı yayında! Doruk, babasının nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyor!
Sitare, yıllar sonra karşısında Doruk'u görünce şoke oluyor. Doruk'un babası Ardıç'a ulaşmaya çalışması Sitare'yi paniğe sürüklüyor. Doruk, Kadir'in yardımıyla babasını bulabilecek mi?
O Kız yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
Erkan Petekkaya : Kadir
Sezin Akbaşoğulları : Sitare
Cengiz Orhonlu : Ozan
Dilin Döğer : Zeynep
Ahmet Mekin : İsmail
Asiye Dinçsoy : Türkan
Orhan Kılıç : Fevzi
Ayten Uncuoğlu : Fatma
Münire Apaydın : Nimet
Ilgın Çakır : Mine
Melih Selçuk : Salih
Ece Efe : İpek
Göktuğ Yıldırım : Mustafa
Cem Kurtoğlu : Arkın
Ali Öner : Doruk
Deniz Bakacak : Seda
Mustafa Konak : Yusuf
Nehir Gökdemir : Esma
Zeynep Sönmez : Seher