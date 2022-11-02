Ekranların beğenilen dizisi O Kız bugün 7. bölümü ile Kanal D'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 8. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, O Kız 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak? O Kız yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak?

O KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

O Kız her Çarşamba saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

O KIZ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

O Kız 7. bölümünün ardından 8. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

O KIZ 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin her bölümü merakla beklenen dizisi O Kız 6. bölümüyle 26 Ekim Çarşamba akşamı ekrana geldi. 26 Ekim Çarşamba günü yayınlanan O Kız'ın beşinci bölümünde neler oldu? O Kız 6. Bölümünde Zeynep, Ozan'la ne sorun yaşıyor? O Kız 6. Bölüm full izle! O Kız altıncı bölümünde neler oldu? O Kız dizisi oyuncuları kimdir? Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer'in olduğu O Kız dizisi Zeynep ve zeka geriliğine sahip babası Kadir'in hayatını konu alıyor!

O Kız'ın 26 Ekim Çarşamba günü yayınlanan 6. Bölümünde Zeynep yeni hayatına hızlı bir giriş yapıyor!

Ayyaş sandığı Kadir'in, Zeynep'in zihinsel engelli babası olduğunu öğrenen Ozan büyük bir şok yaşarken, Zeynep de ikilinin tuhaf tanışıklığını keşfetmenin şaşkınlığı içindedir. Kadir'in etkisiyle aralarında esen barış rüzgarları, Ozan'ın, Zeynep'e yönelttiği akıl almaz suçlamayla birlikte yerini şiddetli bir fırtınaya bırakır. Sitare'nin de tanık olduğu fırtınadan sonra Zeynep, değişmekte olan yeni hayatında babasını bambaşka tehlikelerden korumak zorunda olduğunu fark eder.

Öte yandan yeni açtığı sosyal medya hesabıyla birlikte hayat hızlı bir şekilde değişmeye başlar. Sitare için oldukça kazançlı olan bu değişim, Ozan'ın hırslı ve rekabetçi yanını tetikler. Sitare ve Ozan, karşı karşıya gelir ve aralarında başlayan Zeynep krizi içine Ozan'ın da ailesini alarak büyür. Ozan, Sitare'nin sert hamlesiyle kendini bir anda büyük bir aile krizinin ortasında bulurken, Zeynep'in ailesi ile beklenmedik bir felaketle birbirlerine kenetlenir. Kadir, saf sevgisiyle bütün aileyi birbirine bağlarken, Sitare'nin Zeynep'le ilgili el yükseltmesi tüm dengeleri alt üst eder.

"O Kız" yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D'de!

O KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

O Kız 7. Bölüm Fragmanı yayında! Sitare'nin yeni hedefi Kadir!

Sitare Kadir'in özel durumunu öğrenir ve bunun üzerine oynamaya başlar. Zeynep ile Babasının hiçbir şeyden haberi yokken, Sitare'yi de bambaşka bir sürpriz beklemektedir!

O Kız yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

O KIZ OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya : Kadir

Sezin Akbaşoğulları : Sitare

Cengiz Orhonlu : Ozan

Dilin Döğer : Zeynep

Ahmet Mekin : İsmail

Asiye Dinçsoy : Türkan

Orhan Kılıç : Fevzi

Ayten Uncuoğlu : Fatma

Münire Apaydın : Nimet

Ilgın Çakır : Mine

Melih Selçuk : Salih

Ece Efe : İpek

Göktuğ Yıldırım : Mustafa

Cem Kurtoğlu : Arkın

Ali Öner : Doruk

Deniz Bakacak : Seda

Mustafa Konak : Yusuf

Nehir Gökdemir : Esma

Zeynep Sönmez : Seher