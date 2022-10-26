KANAL D kanalında yayınlanan beğenilen yapım O Kız yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen O Kız adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, O Kız canlı izle! O Kız yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, O Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız 6. bölüm CANLI izle! KANAL D O Kız yeni bölüm canlı yayın izle! O Kız yeni fragmanı yayınlandı mı?

O Kız canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı O Kız adlı yapım bugün yeni bölümü ile KANAL D kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Peki, O Kız 6. bölüm CANLI izle! KANAL D O Kız yeni bölüm canlı yayın izle! O Kız yeni fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

KANAL D O KIZ CANLI İZLE!

KANAL D ekranlarında yayınlanan O Kız adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

KANAL D O KIZ CANLI YAYIN İZLE!

O KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kanal D'nin, yapımını Content House'un üstlendiği çok konuşulan dizisi O Kız, yine çok izlenecek bir bölümle ekrana geliyor. Yayınlanan her bölümü ile izleyiciden büyük beğeni kazanan dizinin seyirci ile buluşacak olan 6'ıncı bölümüne Zeynep'in yeni kararları damgasını vuracak.

Ayyaş sandığı Kadir'in, Zeynep'in zihinsel engelli babası olduğunu öğrenen Ozan büyük bir şok yaşarken, Zeynep de ikilinin tuhaf tanışıklığını keşfetmenin şaşkınlığı içindedir. Kadir'in etkisiyle aralarında esen barış rüzgarları, Ozan'ın, Zeynep'e yönelttiği akıl almaz suçlamayla birlikte yerini şiddetli bir fırtınaya bırakır. Sitare'nin de tanık olduğu fırtınadan sonra Zeynep, değişmekte olan yeni hayatında babasını bambaşka tehlikelerden korumak zorunda olduğunu fark eder.

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nişandan kaçan Zeynep'in Ozan'ın katıldığı organizasyon sırasında basının karşısında sevgili olduklarını itiraf etmesi ortalığın birbirine girmesine neden olur. Zeynep'in hayatındaki değişiklikler ailesini de etkilemeye başlarken Kadir ve Zeynep kendilerini bambaşka bir maceranın ortasında bulur.