Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız bugün 3. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünün ardından 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, O Kız 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız dizisi yeni bölümde neler olacak? O Kız dizisi yeni fragman ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız dizisi yeni bölümde neler olacak?

O KIZ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün 3. bölümünün ardından 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü bölümün ardından yeni fragmanın çıkması bekleniyor.

O KIZ 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin her bölümü merakla beklenen dizisi O Kız 2. bölümüyle 28 Eylül Çarşamba akşamı ekrana geldi.28 Eylül Çarşamba günü yayınlanan O Kız'ın ikinci bölümünde neler oldu? O Kız 2.. Bölümünde Zenep'in Ozan ile olan görüntüleri ortaya çıktı.. O Kız 2. Bölüm full izle! O Kız ikinci bölümünde neler oldu? O Kız dizisi oyuncuları kimdir? Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer'in olduğu O Kız dizisi Zeynep ve zeka geriliğine sahip babası Kadir'in hayatını konu alıyor! Zeynep için zor günler başlıyor!

O Kız'ın 28 Eylül Çarşamba günü yayınlanan 2. Bölümünde Zeynep ve Ozan'ın görüntüleri basına sızdırılıyor!

Sitare görüntüleri sosyal medyaya sızdırınca, Zeynep'in hayatının ortasına kocaman bir bomba düşer. Genç kızın hayatı artık dönüşü olmayacak şekilde değişmeye başlamıştır. Zeynep ise, başına gelenlerle uğraşmaya çalışırken henüz büyük değişimin eşiğinde olduğunun farkında değildir.

Yaşananlar kendisinden saklanmaya çalışılsa da Kadir, çocuksu masumluğu ile etrafında dönen meselelere dahil olmaktan kendini alıkoyamaz. Sitare'nin kontrolünde yayılan görüntüler Ozan'ın içine düştüğü durumdan yakasını kurtarmasını sağlayacakken işler bir anda sarpa sarar. Zeynep birkaç gün önce aklının ucundan bile geçiremeyeceği kadar inanılmaz şeyler yaşamaktadır. Bütün bunlar ona birkaç gün önce yapmayı asla düşünmeyeceği şeyler yaptırır. Ama hayatı düzene girmek yerine baş döndürücü bir hızla karmaşıklaşır.

O Kız yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı 20.00'da Kanal D'de!

O KIZ KONUSU NE?

Erkan Petekkaya sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

Merakla beklenen dizide Sitare karakterine başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları hayat verecek. Sitare, 30'lu yaşların sonunda, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi olmuştur.

O KIZ OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya : Kadir

Sezin Akbaşoğulları : Sitare

Cengiz Orhonlu : Ozan

Dilin Döğer : Zeynep

Ahmet Mekin : İsmail

Asiye Dinçsoy : Türkan

Orhan Kılıç : Fevzi

Ayten Uncuoğlu : Fatma

Münire Apaydın : Nimet

Ilgın Çakır : Mine

Melih Selçuk : Salih

Ece Efe : İpek

Göktuğ Yıldırım : Mustafa

Cem Kurtoğlu : Arkın

Deniz Bakacak : Seda

Mustafa Konak : Yusuf

Nehir Gökdemir : Esma

Zeynep Sönmez : Seher