Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız bugün 2. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, O Kız 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız dizisi yeni bölümde neler olacak? O Kız dizisi yeni fragman ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız dizisi yeni bölümde neler olacak?

O KIZ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün 2. bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı yayınlandı.

O KIZ 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

O Kız 2. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Zeynep, hayatının sınavını veriyor!

Kadir, Zeynep için iyi bir baba olmak ister. Kendi sorununu tam olarak algılayamasa da Zeynep için yeterli olmadığını düşünür. Zeynep'in ise sınavı yeni başlayacaktır. Ozan ve Sitare'nin ifşa oyunu Zeynep'i zor bir durumun içine sokar. Bir taraftan babasıyla ilgili sorunlarla boğuşurken bir taraftan yediği yaftayı üzerinden atmaya çalışacaktır.

O Kız özetsiz yeni bölümüyle Çarşamba 19.45'te Kanal D'de!

O KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

O Kız 3. Bölüm Fragmanı yayında! Zeynep, Sitare'nin teklifine ne cevap verecek?

Ozan, Zeynep'in yanına gittiğinde tüm hayatına şahit olur. Fevzi çıldırıp Zeynep'e saldırınca durumlar daha da kaos bir hal alır. Öte yandan Sitare'nin Zeynep'e bir teklifi vardır. Zeynep bu teklife ne yanıt verecek?

O Kız yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

O KIZ KONUSU NE?

Erkan Petekkaya sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

Merakla beklenen dizide Sitare karakterine başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları hayat verecek. Sitare, 30'lu yaşların sonunda, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi olmuştur.

O KIZ OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya : Kadir

Sezin Akbaşoğulları : Sitare

Cengiz Orhonlu : Ozan

Dilin Döğer : Zeynep

Ahmet Mekin : İsmail

Asiye Dinçsoy : Türkan

Orhan Kılıç : Fevzi

Ayten Uncuoğlu : Fatma

Münire Apaydın : Nimet

Ilgın Çakır : Mine

Melih Selçuk : Salih

Ece Efe : İpek

Göktuğ Yıldırım : Mustafa

Cem Kurtoğlu : Arkın

Deniz Bakacak : Seda

Mustafa Konak : Yusuf

Nehir Gökdemir : Esma

Zeynep Sönmez : Seher