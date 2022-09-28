O Kız 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız dizisi yeni bölümde neler olacak?
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Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız bugün 2. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, O Kız 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız dizisi yeni bölümde neler olacak? O Kız dizisi yeni fragman ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...
O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız dizisi yeni bölümde neler olacak?
Dizinin bugün 2. bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı yayınlandı.
O Kız 2. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Zeynep, hayatının sınavını veriyor!
Kadir, Zeynep için iyi bir baba olmak ister. Kendi sorununu tam olarak algılayamasa da Zeynep için yeterli olmadığını düşünür. Zeynep'in ise sınavı yeni başlayacaktır. Ozan ve Sitare'nin ifşa oyunu Zeynep'i zor bir durumun içine sokar. Bir taraftan babasıyla ilgili sorunlarla boğuşurken bir taraftan yediği yaftayı üzerinden atmaya çalışacaktır.
O Kız özetsiz yeni bölümüyle Çarşamba 19.45'te Kanal D'de!
O Kız 3. Bölüm Fragmanı yayında! Zeynep, Sitare'nin teklifine ne cevap verecek?
Ozan, Zeynep'in yanına gittiğinde tüm hayatına şahit olur. Fevzi çıldırıp Zeynep'e saldırınca durumlar daha da kaos bir hal alır. Öte yandan Sitare'nin Zeynep'e bir teklifi vardır. Zeynep bu teklife ne yanıt verecek?
O Kız yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
Erkan Petekkaya sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.
Merakla beklenen dizide Sitare karakterine başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları hayat verecek. Sitare, 30'lu yaşların sonunda, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi olmuştur.
Erkan Petekkaya : Kadir
Sezin Akbaşoğulları : Sitare
Cengiz Orhonlu : Ozan
Dilin Döğer : Zeynep
Ahmet Mekin : İsmail
Asiye Dinçsoy : Türkan
Orhan Kılıç : Fevzi
Ayten Uncuoğlu : Fatma
Münire Apaydın : Nimet
Ilgın Çakır : Mine
Melih Selçuk : Salih
Ece Efe : İpek
Göktuğ Yıldırım : Mustafa
Cem Kurtoğlu : Arkın
Deniz Bakacak : Seda
Mustafa Konak : Yusuf
Nehir Gökdemir : Esma
Zeynep Sönmez : Seher