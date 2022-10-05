KANAL D kanalında yayınlanan beğenilen yapım O Kız yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen O Kız adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, O Kız canlı izle! O Kız yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, O Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız 3. bölüm CANLI izle! KANAL D O Kız yeni bölüm canlı yayın izle! O Kız yeni fragmanı yayınlandı mı?

O Kız canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı O Kız adlı yapım bugün yeni bölümü ile KANAL D kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Peki, O Kız 3. bölüm CANLI izle! KANAL D O Kız yeni bölüm canlı yayın izle! O Kız yeni fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

KANAL D O KIZ CANLI İZLE!

KANAL Dekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

KANAL DO KIZ CANLI İZLE!

O KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sitare ise ajansta işlerin kötüye gitmesi nedeniyle deliye dönmüştür. Bu kötü durumun içinden çıkabilmek için Zeynep'e bir teklifte bulunacaktır. Ve Ozan da ne kadar istemese de onunla birlikte hareket etmek zorundadır. Sitare Zeynep'e kızın bütün problemlerini çözme vaadiyle özel bir teklifte bulunur.

Yaşadığı olaylar Zeynep'i çaresizliğe sürüklemiştir. Vereceği karar herkesin hayatını değiştirecektir.

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

O Kız'ın 28 Eylül Çarşamba günü yayınlanan 2. Bölümünde Zeynep ve Ozan'ın görüntüleri basına sızdırılıyor!

Sitare görüntüleri sosyal medyaya sızdırınca, Zeynep'in hayatının ortasına kocaman bir bomba düşer. Genç kızın hayatı artık dönüşü olmayacak şekilde değişmeye başlamıştır. Zeynep ise, başına gelenlerle uğraşmaya çalışırken henüz büyük değişimin eşiğinde olduğunun farkında değildir.

Yaşananlar kendisinden saklanmaya çalışılsa da Kadir, çocuksu masumluğu ile etrafında dönen meselelere dahil olmaktan kendini alıkoyamaz. Sitare'nin kontrolünde yayılan görüntüler Ozan'ın içine düştüğü durumdan yakasını kurtarmasını sağlayacakken işler bir anda sarpa sarar. Zeynep birkaç gün önce aklının ucundan bile geçiremeyeceği kadar inanılmaz şeyler yaşamaktadır. Bütün bunlar ona birkaç gün önce yapmayı asla düşünmeyeceği şeyler yaptırır. Ama hayatı düzene girmek yerine baş döndürücü bir hızla karmaşıklaşır.