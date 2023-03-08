Ekranların beğenilen dizisi O Kız bugün 23. bölümü ile Kanal D'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 24. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, O Kız 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak? O Kız yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak?

O KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

O Kız her Çarşamba saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

O KIZ 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

O Kız 23. bölümünün ardından 24. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız 22. bölümüyle 1 Mart Çarşamba akşamı ekrana geldi. 1 Mart Çarşamba günü yayınlanan O Kız'ın yirmi ikinci bölümünde neler oldu? O Kız 22. Bölümünde Sitare, Melek'i oyuna getiriyor! O Kız 22. Bölüm full izle! O Kız yirmi ikinci bölümde neler oldu? O Kız dizisi oyuncuları kimdir? Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer'in olduğu O Kız dizisi Zeynep ve zeka geriliğine sahip babası Kadir'in hayatını konu alıyor!

O Kız'ın 1 Mart Çarşamba günü yayınlanan 22. Bölümünde Sitare, Zeynep'in gerçek babasının peşine düşüyor!

Zeynep ve Melek el ele donup kalmış gibilerdir. Kadir hayal ettiği büyük anne kız kavuşmasını heyecanla beklerken, Sitare onlardan birkaç metre arkada nefesini tutmuş Zeynep'in tepkisini bekliyordur. Melek, Sitare'nin oyununa hazırlıksız yakalanmış durumda, şoku atlatıp tepki bile veremeden Zeynep'in suratına bakmaktadır. Zeynep allak bullak olmuştur.

Zeynep dev bir şok içindedir artık. Nefes bile almadan Melek'e bakakalırken, Melek tutuk bir halde mırıl mırıl büyük itirafa başlar. Kadir çocuksu bir heyecan içinde, yerinde zor duruyordur.

Paralelde Doruk allak bullak onları izliyordur. Onları duyamıyor ama beden dillerinden, arada inişli çıkışlı yükselen Zeynep'in sesinden ne olduğundan en ufak şüphesi yoktur. Zeynep artık gerçeği öğrenmiştir.

O KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

O Kız 23. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Zeynep, geçmişin izini takip ediyor ve şoke eden sonuca ulaşıyor!

Zeynep, Melek ile yüzleşmektedir. Kadir'i, kendi amaçları uğruna nasıl kullandığını yüzüne vurur. Bu konuşulanları ise, Kadir duymuştur. Bu sırada, olayın başlangıcına ev sahipliği yapan çiftlikte geçmişin sırrı bir bir ortaya çıkar. Kadir, ahırda yaşananları hatırlarken Zeynep, Sinan'dan acı gerçekleri öğrenir.

O KIZ OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya : Kadir

Sezin Akbaşoğulları : Sitare

Cengiz Orhonlu : Ozan

Dilin Döğer : Zeynep

Ahmet Mekin : İsmail

Asiye Dinçsoy : Türkan

Orhan Kılıç : Fevzi

Ayten Uncuoğlu : Fatma

Münire Apaydın : Nimet

Ilgın Çakır : Mine

Melih Selçuk : Salih

Ece Efe : İpek

Göktuğ Yıldırım : Mustafa

Cem Kurtoğlu : Arkın

Ali Öner : Doruk

Deniz Bakacak : Seda

Mustafa Konak : Yusuf

Nehir Gökdemir : Esma

Zeynep Sönmez : Seher