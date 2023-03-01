Ekranların beğenilen dizisi O Kız bugün 22. bölümü ile Kanal D'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 23. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, O Kız 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak? O Kız yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak?

O KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

O Kız her Çarşamba saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

O KIZ 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

O Kız 22. bölümünün ardından 23. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin her bölümü merakla beklenen dizisi O Kız 21. bölümüyle 22 Şubat Çarşamba akşamı ekrana geldi. 22 Şubat Çarşamba günü yayınlanan O Kız'ın yirmi birinci bölümünde neler oldu? O Kız 21. Bölümünde Sitare, Zeynep'e tüm geçekleri anlatıyor! O Kız 21. Bölüm full izle! O Kız yirmi birinci bölümde neler oldu? O Kız dizisi oyuncuları kimdir? Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer'in olduğu O Kız dizisi Zeynep ve zeka geriliğine sahip babası Kadir'in hayatını konu alıyor!

O Kız'ın 22 Şubat Çarşamba günü yayınlanan 21. Bölümünde Sitare'nin dünyası başına yıkılıyor!

Sitare ve Ozan hesaplaşması kıran kırana devam ederken, Zeynep daha fazla dayanamaz ve ortaya çıkar. Sitare ve Ozan dev bir şok yaşar, Zeynep onlara açıklama yapma fırsatı bile vermeden nişanı terk eder. Melek, dünyası başına yıkılmış olan Zeynep'i avutmak için hemen devreye girerken, Sitare ikisini yan yana gördüğü an Melek'in oyununa geldiğini anlar ama ilk kez pozisyon alamayacak kadar gafil avlanmış haldedir. Sitare topa hızla Kadir'i sokar. Kadir'e, Zeynep'in ona küstüğünü anlatıp, ondan yardım ister. Küslüklere hiç dayanamayan Kadir, Sitare ve Zeynep'i barıştırmak için kolları sıvar ve ikisini bir emrivakiyle bir araya getirir. Sitare, Zeynep'le yalnız kalma fırsatı bulduğu an yapabileceği tek şeyi yapıp, ona Ozan'la ilgili günah çıkartır.

O Kız, heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de…

O KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

O Kız 22. Bölüm Fragmanı - 2 yayınlandı! Sitare, Zeynep'in gerçek babasının peşinde!

Melek'in annesi olduğunu öğrenen Zeynep, büyük bir yıkım yaşar. Sitare ise ilk defa tattığı gerçek sevginin bedelini ödemektedir. Getirdiği sürpriz isimle yer yerinden oynayacaktır.

O Kız özetsiz yeni bölümüyle çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

O KIZ OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya : Kadir

Sezin Akbaşoğulları : Sitare

Cengiz Orhonlu : Ozan

Dilin Döğer : Zeynep

Ahmet Mekin : İsmail

Asiye Dinçsoy : Türkan

Orhan Kılıç : Fevzi

Ayten Uncuoğlu : Fatma

Münire Apaydın : Nimet

Ilgın Çakır : Mine

Melih Selçuk : Salih

Ece Efe : İpek

Göktuğ Yıldırım : Mustafa

Cem Kurtoğlu : Arkın

Ali Öner : Doruk

Deniz Bakacak : Seda

Mustafa Konak : Yusuf

Nehir Gökdemir : Esma

Zeynep Sönmez : Seher