Ekranların beğenilen dizisi O Kız bugün 20. bölümü ile Kanal D'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 21. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, O Kız 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak? O Kız yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak?

O KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

O Kız her Çarşamba saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

O KIZ 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

O Kız 20. bölümünün ardından 21. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin her bölümü merakla beklenen dizisi O Kız 19. bölümüyle 25 Ocak Çarşamba akşamı ekrana geldi. 25 Ocak Çarşamba günü yayınlanan O Kız'ın on dokuzuncu bölümünde neler oldu? O Kız 19. Bölümünde Melek, Zeynep'in hayatına dahil olmaya çalışıyor! O Kız 19. Bölüm full izle! O Kız on dokuzuncu bölümünde neler oldu? O Kız dizisi oyuncuları kimdir? Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer'in olduğu O Kız dizisi Zeynep ve zeka geriliğine sahip babası Kadir'in hayatını konu alıyor!

O Kız'ın 25 Ocak Çarşamba günü yayınlanan 19. Bölümünde Kadir, ailesini karşısına alıyor!

Zeynep, babasını Melek'le birlikte görmenin şaşkınlığını yaşarken, Melek durumu idare etmeye çalışır ama Kadir'in yalan söylemeyi becerememesi yüzünden durum hızla sarpa sarar. Hızlı bir şekilde oraya gelen Sitare, durumu kıvrak bir şekilde idare eder. Doruk ve Ozan arasında, görünürde ajanstaki küçülme yüzünden, gerçekte ise Zeynep yüzünden büyük bir gerilim yaşanır. Melek ve Sitare'nin de şahit olduğu bu gerilim sırasında, Doruk Ozan'a gizemli 'esas sevgilisiyle' ilgili sert bir imada bulunur ve Sitare ne kadar üstünü kapamaya çalışsa da Melek, Ozan'ın hayatında başka biri olduğu imasını aklının bir köşesine koyar. Sitare, İsmail ve Türkan'ı, Melek'le karşı karşıya getirir. Kendini bir anda Türkan ve İsmail'in karşısında bulan Melek neye uğradığını şaşırırken, dev yüzleşme özellikle İsmail açısından çok sert ve vurucu geçer.

O KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

O Kız 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Ozan'la Zeynep evleniyor! Hemen izle! O Kız'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı! O Kız 1 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak? O Kız 20. Bölüm 2. fragmanı heyecan uyandırdı. O Kız yeni bölümde Zeynep'in kararı sonrası Doruk çılgına dönüyor!

Ozan hiç beklenmedik bir şekilde Zeynep'e evlenme teklifi ediyor. Zeynep ise herkesi şaşırtarak Ozan'ın teklifini kabul ediyor. Ozan ve Zeynep arasında yüzükler yakılıp söz kesilince Doruk adeta deliye dönüyor. Kadir ise Melek ile Doruk'u yakınlaşırken görünce yıkılıyor ve teselliyi Sitare'nin kollarında arıyor.

O KIZ OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya : Kadir

Sezin Akbaşoğulları : Sitare

Cengiz Orhonlu : Ozan

Dilin Döğer : Zeynep

Ahmet Mekin : İsmail

Asiye Dinçsoy : Türkan

Orhan Kılıç : Fevzi

Ayten Uncuoğlu : Fatma

Münire Apaydın : Nimet

Ilgın Çakır : Mine

Melih Selçuk : Salih

Ece Efe : İpek

Göktuğ Yıldırım : Mustafa

Cem Kurtoğlu : Arkın

Ali Öner : Doruk

Deniz Bakacak : Seda

Mustafa Konak : Yusuf

Nehir Gökdemir : Esma

Zeynep Sönmez : Seher