O Kız 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız 20.bölüm 2.Fragmanı çıktı mı? O Kız 20 bölümde neler olacak?

Ekranların beğenilen dizisi O Kız bugün 20 bölümü ile Kanal D'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 20. bölüm 2.fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, O Kız 20. bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? O Kız 20 bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız 20 bölümde neler olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

Kanal D ekranlarında her hafta Çarşamba günleri yeni bölümleriyle yer alan O Kız dizisi 19.bölümünün ardından 20. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Dizininin izleyicileri yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Peki, O kız dizisi son bölümde neler oldu? O kız dizisi yeni böcümde neler olacak? O kız dizsi konusu ne? O kız dizisi 20.bölüm 2.Fragmanı yayınladı mı? 20.bölüm 2.Fragmanı izle! Detaylar haberimizde...

O KIZ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekranların sevilen dizisi O kız dizisinde son bölümünde şu olaylar yaşandı:Zeynep, babasını Melek'le birlikte görmenin şaşkınlığını yaşarken, Melek durumu idare etmeye çalışır ama Kadir'in yalan söylemeyi becerememesi yüzünden durum hızla sarpa sarar. Hızlı bir şekilde oraya gelen Sitare, durumu kıvrak bir şekilde idare eder. Doruk ve Ozan arasında, görünürde ajanstaki küçülme yüzünden, gerçekte ise Zeynep yüzünden büyük bir gerilim yaşanır. Melek ve Sitare'nin de şahit olduğu bu gerilim sırasında, Doruk Ozan'a gizemli 'esas sevgilisiyle' ilgili sert bir imada bulunur ve Sitare ne kadar üstünü kapamaya çalışsa da Melek, Ozan'ın hayatında başka biri olduğu imasını aklının bir köşesine koyar. Sitare, İsmail ve Türkan'ı, Melek'le karşı karşıya getirir. Kendini bir anda Türkan ve İsmail'in karşısında bulan Melek neye uğradığını şaşırırken, dev yüzleşme özellikle İsmail açısından çok sert ve vurucu geçer.

O KIZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır. Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir. Elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır Kadir. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir "Sınav" olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına. Öyle der dedesi Zeynep'e.

Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.

Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir. Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir. Ve Ozan'ın gizli sevgilisi…

O KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melek ve Doruk'u öpüşürken gören Kadir büyük bir duygusal yıkım yaşar ve kimseye gözükmeden ortadan kaybolur. Ailesi endişeli bir şekilde Kadir'i ararken, Sitare Kadir'i kendi kapısında bulur. Melek ve Doruk'u gördükten sonra kalbi aşk acısıyla paramparça olan Kadir, aşk acısını konuşmak için Sitare'ye gitmiştir.

Zeynep'in gerçekten Ozan'la evlenmek istediğine inanan Doruk, Zeynep'e hiç belli etmese de duygusal olarak ağır bir yıkım yaşamaktadır. Zeynep ise Ozan konusunda karşı karşıya kaldığı emrivakinin zorluğu içindedir. Zeynep'in nişanlanmasıyla ağır darbe alan Doruk, nişanda Kadir ve Melek arasında bir tuhaflık olduğunu sezmiştir. Minicik bir şüphenin peşine takılır ve öğrendikleri karşısında dehşete düşer. O Kız, heyecan dolu yeni bölümleri ile bu akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.