O kız 18.bölüm fragmanı yayınlandı mı? O kız 18.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu O kız dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan o kız dizisinin yeni bölümü ne zaman? O kız 18.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 18. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi O Kız dizisinin 18.bölüm fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 18. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, O kız dizisinin konusu nedir? 18.Fragmanı nasıl izlenir!i, o kız dizisinin oyuncuları kimlerdir? O kız dizisinde son bölümünde neler oldu? o kız dizisinin yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde…

O KIZ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

O Kız 18. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Herkes Zeynep'i kullanıyor! Hemen izle! O Kız'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı! O Kız 18 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak? O Kız 18. Bölüm tanıtımı heyecan uyandırdı. O Kız yeni bölümde Melek Zeynep'i kullanmaya çalışıyor!

Zeynep'in Kadir'in kızı olduğunu öğrenen Melek, Zeynep'i kullanmak için Kadir'in kalbini fethetmeye çalışıyor. Melek'in bu planını öğrenen Sitare, Zeynep'i kaybetmemek için Melek'e adeta savaş açıyor. Öte yandan Doruk ile Ozan, amansız bir Zeynep kavgasına tutuşuyor. Zeynep ise yaşananlar karşısında güçlü kalamıyor.

O KIZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zeynep ve Doruk toplantı odasındadır. İkisi de birbirlerine karşı son derece mesafelidir. Zeynep gergin bir şekilde Doruk'a döner, tam bir şey söyleyecekken Doruk'un sözleriyle neye uğradığını şaşırıp kalır. Doruk, Ozan'ın sevgilisi olduğunu Zeynep'e söylediğinde, Zeynep'in Ozan'a karşı tavrı Ozan'ın egosunu daha da fazla zedeleyecektir.

O KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır. Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir. Elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır Kadir. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir "Sınav" olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına. Öyle der dedesi Zeynep'e. Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.

Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir. Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir. Ve Ozan'ın gizli sevgilisi…

O KIZ OYUNCULARI KİM?

Ekranların sevilen dizisi O kız dizisinin oyuncu kadrosunda biri bilinden değerli isimler yer alıyor. Her hafta Çarşamba günleri kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan O kız dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor!

Erkan Petekkaya (Kadir),

Sezin Akbaşoğulları (Sitare),

Cengiz Orhonlu(Ozan),

Dilin Döğer (Zeynep),

Macit Koper (İsmail),

Asiye Dinçsoy (Türkan),

Orhan Kılıç (Fevzi),

Ayten Uncuoğlu (Fatma),

Münire Apaydın (Nimet),

Ilgın Çakır (Mine),

Melih Selçuk (Salih),

Ece Efe(İpek),

Göktuğ Yıldırım (Mustafa),

Cem Kurtoğlu (Arkın),

Deniz Bakacak (Seda),

Mustafa Konak (Yusuf),

Nehir Gökdemir (Esma),

Zeynep Sönmez (Seher)

YENİ BÖLÜM FRGMANI YAYINLANDI!

Kanal D ekranlarında her hafta izleyicisiyle buluşan ve yayınladığı günden itibaren televizyona damgasına vuran O kız dizisi 17. bölümünün ardından 18. bölümüyle ekrana gedmek için gün sayıyor. İzleyicilerin merakla beklediği O Fragman geldi! İşte, O kız dizisi 18. bölüm fragmanı...