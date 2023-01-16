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O Kız 18. Bölüm Fragmanı

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O Kız 18. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

O Kız 18. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Herkes Zeynep'i kullanıyor! Hemen izle! O Kız'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı! O Kız 18 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak? O Kız 18. Bölüm tanıtımı heyecan uyandırdı. O Kız yeni bölümde Melek Zeynep'i kullanmaya çalışıyor!

Zeynep'in Kadir'in kızı olduğunu öğrenen Melek, Zeynep'i kullanmak için Kadir'in kalbini fethetmeye çalışıyor. Melek'in bu planını öğrenen Sitare, Zeynep'i kaybetmemek için Melek'e adeta savaş açıyor. Öte yandan Doruk ile Ozan, amansız bir Zeynep kavgasına tutuşuyor. Zeynep ise yaşananlar karşısında güçlü kalamıyor.

O Kız yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

Kaynak: DailyMotion.com / TV

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