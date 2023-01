O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak?

O KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

O Kız her Çarşamba saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

O KIZ 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

O Kız 16. bölümünün ardından 17. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin her bölümü merakla beklenen dizisi O Kız 15. bölümüyle 28 Aralık Çarşamba akşamı ekrana geldi. 28 Aralık Çarşamba günü yayınlanan O Kız'ın on beşinci bölümünde neler oldu? Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer'in olduğu O Kız dizisi Zeynep ve zeka geriliğine sahip babası Kadir'in hayatını konu alıyor!

O Kız'ın 28 Aralık Çarşamba günü yayınlanan 15. Bölümünde Zeynep'ten şok eden öpücük!

Türkan artık Melek ile yüz yüzedir. Geçmişin sayfaları tekrar açılmaması için Türkan, Melek'i kendi yöntemleriyle uyaracaktır. Melek ile Doruk arasında bir ilişki olduğuna inanan Zeynep'in seçimi Doruk için yıkıcı olur. Melek ise, aşk acısı çeken Doruk'un teselliye hazırdır.

Kadir ise Kapalıçarşı'da en büyük taşımasını yaptığından habersiz Yakup'un mekanına girdiği an onlarca polis memuru silahlarını çekmiş halde bağıra çağıra içeri dalar. Kadir neye uğradığını şaşırır.

O Kız, heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de…

O KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

O Kız 16. Bölüm Fragmanı yayında! Ozan, Zeynep'e içini döküyor!

Doruk, Zeynep'in Ozan'ın öpmesinden sonra adeta şok olmuştur. Zeynep ise Doruk'a karşı öfkelidir. Diğer taraftan Ozan ise Zeynep'e içini açar. Kadir'in sorguya alınmasıyla birlikte ortalık iyice karışır. Bu olayı çözecek kişi yine Sitare'dir!

O Kız yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

O KIZ OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya : Kadir

Sezin Akbaşoğulları : Sitare

Cengiz Orhonlu : Ozan

Dilin Döğer : Zeynep

Ahmet Mekin : İsmail

Asiye Dinçsoy : Türkan

Orhan Kılıç : Fevzi

Ayten Uncuoğlu : Fatma

Münire Apaydın : Nimet

Ilgın Çakır : Mine

Melih Selçuk : Salih

Ece Efe : İpek

Göktuğ Yıldırım : Mustafa

Cem Kurtoğlu : Arkın

Ali Öner : Doruk

Deniz Bakacak : Seda

Mustafa Konak : Yusuf

Nehir Gökdemir : Esma

Zeynep Sönmez : Seher