O kız 16.bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? 16.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu O kız dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? O kız 16 .bölüm 2.Fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 16. bölüm 2.fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi O kız dizisininyeni bölüm fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 16. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, O kızdizisinin konusu nedir? 16. Fragmanı nasıl izlenir! O kız dizisininoyuncuları kimlerdir? O kız dizisinin son bölümünde neler oldu? O kız ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

O KIZ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

O Kız" dizinin yeni bölümünde Zeynep ve Ozan'ı samimi bir şekilde gören Doruk, gördüğü manzara karşısında şoka girer. Ozan da ondan çok farklı bir durumda değil. İkisi de birbirine tamamen zıt duygularla Zeynep'e kilitlenmiş durumdadır. Entrikaları bitmeyen Sitare ise zaferini kutlamak için elinde iki kadehle Ozan'ın yanına gelir, kadehini manalı bir şekilde Ozan'ın kadehine tokuşturur. Yine amacına ulaşmıştır.

Operasyon devam ederken, polisler herkesi yere yatırmıştır, hiçbir şeyden haberi olmayan Kadir'in teslim ettiği paketin içinden çıkan uyuşturucu maddeler polisler tarafından ele geçirilir. Kadir şok olmuş durumdadır. Heyecan ve panikle neler olduğunu anlamaya çalışan Kadir'i büyük bir sürpriz beklemektir

O KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi O kız her hafta Çarşamba günü Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor..

O KIZ KONUSU NEDİR?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

O KIZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Erkan Petekkaya - Kadir

Sezin Akbaşoğulları - Sitare Somer

Cengiz Orhonlu - Ozan Mert

Dilin Döğer - Zeynep

Macit Koper - İsmail

Asiye Dinçsoy - Türkan

Orhan Kılıç - Fevzi

Ayten Uncuoğlu - Fatma

Münire Apaydın - Nimet

Ilgın Çakır - Mine

Melih Selçuk - Salih

Ece Efe - İpek

Göktuğ Yıldırım - Mustafa

Cem Kurtoğlu - Arkın Somer

Ali Öner - Doruk Somer

Deniz Bakacak - Seda

Mustafa Konak - Yusuf

Nehir Gökdemir - Esma

Zeynep Sönmez - Seher

Rojda Demirer - Melek Müjgan Kara

Orçun Oran - Mesut