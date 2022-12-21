O Kız 15. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) O Kız yeni bölüm fragmanı! O Kız yeni bölümde neler olacak?
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O Kız 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, O Kız 15. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? O Kız yeni bölüm fragmanı neden yok? O Kız 15. bölüm 2. fragmanı ve O Kız 15. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
O Kız 15. bölüm fragmanı izle! O Kız 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, O Kız 15. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? O Kız yeni bölüm fragmanı neden yok? O Kız 15. bölüm 2. fragmanı ve O Kız 15. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. İşte, O Kız 15. bölüm fragman videosu!
O Kız 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. O Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Zeynep'in Doruk ile olan görüntüleri ortaya çıkınca dengeler değişiyor. Sitare hastaneden taburcu olarak ipleri yeniden eline alıyor. Öte yandan evde zor zamanlar yaşayan Zeynep ve Kadir evi terk ediyor!
Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.
- Erkan Petekkaya - Kadir
- Sezin Akbaşoğulları - Sitare Somer
- Cengiz Orhonlu - Ozan Mert
- Dilin Döğer - Zeynep
- Macit Koper - İsmail
- Asiye Dinçsoy - Türkan
- Orhan Kılıç - Fevzi
- Ayten Uncuoğlu - Fatma
- Münire Apaydın - Nimet
- Ilgın Çakır - Mine
- Melih Selçuk - Salih
- Ece Efe - İpek
- Göktuğ Yıldırım - Mustafa
- Cem Kurtoğlu - Arkın Somer
- Ali Öner - Doruk Somer
- Deniz Bakacak - Seda
- Mustafa Konak - Yusuf
- Nehir Gökdemir - Esma
- Zeynep Sönmez - Seher
- Rojda Demirer - Melek Müjgan Kara
- Orçun Oran - Mesut