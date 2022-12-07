O Kız 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak?
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Ekranların beğenilen dizisi O Kız bugün 12. bölümü ile Kanal D'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 13. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, O Kız 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak? O Kız yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak?
O Kız her Çarşamba saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
O Kız 12. bölümünün ardından 13. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
O KIZ 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Kanal D'nin her bölümü merakla beklenen dizisi O Kız 11. bölümüyle 30 Kasım Çarşamba akşamı ekrana geldi. 30 Kasım Çarşamba günü yayınlanan O Kız'ın on birinci bölümünde neler oldu? O Kız 11. Bölümünde yalıda yangın çıkıyor! O Kız 11. Bölüm full izle! O Kız on birinci bölümünde neler oldu? O Kız dizisi oyuncuları kimdir? Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer'in olduğu O Kız dizisi Zeynep ve zeka geriliğine sahip babası Kadir'in hayatını konu alıyor!
O Kız'ın 30 Kasım Çarşamba günü yayınlanan 11. Bölümünde Zeynep gerçekleri itiraf ediyor!
Doruk, Sitare ve Ozan arasındaki yasak ilişkiye şahit olduğu için allak bullak olmuş, bambaşka bir hesap içerisine girecektir. Zeynep, Doruk'a, Doruk Zeynep'e olan duygularını bastırmaya çalışırken, Ozan da Zeynep'e olan duygularından kaçma çabasında ama bir yandan da egosunun ve kıskançlığın pençesindedir.
Sitare ise, bir yandan Ardıç'ın yıllar sonra konuşmaya başlaması yüzünden büyük stres altındadır bir yandan da Doruk'un Ozan'la ilişkisine öğrendiğine dair günden güne güçlenen şüphelerin pençesindedir. Melek'i yeniden görmek için çırpınıp duran Kadir ise, ilk kez bir tabuyu kırar ve Zeynep'le Melek hakkında konuşur.
O Kız, heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de…
O Kız 12. Bölüm Fragmanı - 2 yayınlandı! Doruk, Zeynep'i öpüyor!
Melek'in kimliği merak konusu olurken Zeynep ve Doruk arasında da olaylar durulmuyor.
O Kız yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
Erkan Petekkaya : Kadir
Sezin Akbaşoğulları : Sitare
Cengiz Orhonlu : Ozan
Dilin Döğer : Zeynep
Ahmet Mekin : İsmail
Asiye Dinçsoy : Türkan
Orhan Kılıç : Fevzi
Ayten Uncuoğlu : Fatma
Münire Apaydın : Nimet
Ilgın Çakır : Mine
Melih Selçuk : Salih
Ece Efe : İpek
Göktuğ Yıldırım : Mustafa
Cem Kurtoğlu : Arkın
Ali Öner : Doruk
Deniz Bakacak : Seda
Mustafa Konak : Yusuf
Nehir Gökdemir : Esma
Zeynep Sönmez : Seher