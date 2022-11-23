O Kız 11. bölüm fragmanı! (VİDEO) O Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız yeni bölümde neler olacak?

O Kız 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Kanal D'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, O Kız 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? O Kız yeni bölüm fragmanı neden yok? O Kız 11. bölüm 2. fragmanı ve O Kız 11. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

O Kız 11. bölüm fragmanı izle! Kanal D'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, O Kız 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? O Kız yeni bölüm fragmanı neden yok? O Kız 11. bölüm 2. fragmanı ve O Kız 11. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. İşte, O Kız 11. bölüm fragman videosu!

O KIZ 11. BÖLÜM FRAGMANI!

O Kız 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. O Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

O KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sitare'nin hamlesi Doruk ve Ozan'ı karşı karşıya getirecektir. Ozan'ın Zeynep'e karşı ortaya çıkan duyguları gittikçe ilerlerken Doruk'un Zeynep tarafına yakın davranmasıyla Ozan cephesi daha çok alevlenecektir.

O KIZ KONUSU NEDİR?

Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır. Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir. Elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır Kadir. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir "Sınav" olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına. Öyle der dedesi Zeynep'e.

Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.

Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir. Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir. Ve Ozan'ın gizli sevgilisi…

O KIZ OYUNCULARI