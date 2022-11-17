O KIZ 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 10.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu O kız dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? O kız 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! O kız 10.bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi O kız dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 9. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, O kız dizisinin konusu nedir? 10. Fragmanı nasıl izlenir! O kız dizisininoyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doruk ile iş birliği içerisine giren Ozan, gizemli bir anlaşma için el sıkışmış ve Sitare'ye meydan okuma planlarını çoktan yapmıştır. Bu planlar karşısında Sitare'nin hamlesi daha büyük olacaktır. Ozan'ın Zeynep'e karşı ortaya çıkan duyguları ise Doruk ile arasındaki iş birliğini rekabete dönüştürülecektir. Zeynep'in de Ozan'a karşı ortaya çıkan duygularıyla birlikte kartlar yeniden dağılacaktır. Kapalıçarşı kalabalığın ortasından 'Meleğini' gören Kadir, kızını annesiyle tanıştırmak için var gücüyle Melek'in peşindedir.

O KIZ DİZİSİNE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

O kız dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Kanal D 'de ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

O KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır. Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir. Elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır Kadir. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir "Sınav" olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına. Öyle der dedesi Zeynep'e.

Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.

Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir. Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir. Ve Ozan'ın gizli sevgilisi…