Nutella, dünyanın en tanınmış ve sevilen çikolatalı fındık ezmesi markalarından biridir. Bu kapsamda zaman zaman Nutella hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Nutella hangi ülkenin? Nutella hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Nutella markası nereye ait?

Nutella hangi ülkenin? Sorusu, konu hakkında en çok merak edilenlerden bir tanesi oluyor. Ürünü kullanmakta olan pek çok kişi Nutella'nın hangi ülkenin ürünü olduğunu merak eder. Nutella dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan lezzetli bir çikolatalı fındık ezmesidir. Peki, Nutella hangi ülkenin? Nutella hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Nutella markası nereye ait?

NUTELLA HANGİ ÜLKENİN?

Nutella, aslında İtalyan bir üründür. İtalyan gıda şirketi Ferrero tarafından üretilen Nutella, 1964 yılında piyasaya sürüldü. İlk olarak Pietro Ferrero tarafından yaratılan Nutella, o dönemde savaş sonrası dönemde İtalya'da sıkça bulunan fındık kıtlığı nedeniyle çikolata ile karıştırılmış fındık ezmesi olarak üretildi. Bu ezmeye, dilimlenip ekmek üzerine sürülebilecek bir somun şeklini verdi ve adını da o zamanlar ünlü bir yerel karnaval karakterinin adı olan "Ginadujot' olarak koydu. 14 Mayıs 1946'da ise Ferrero Şirketi resmi olarak kuruldu.