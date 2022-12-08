Nusrettin Maçin kimdir? Nusrettin Maçin hayatı ve biyografisi!

Mecliste bütçe görüşmeleri devam derken yapmış olduğu açıklama ile gündeme gelen HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin kimdir? Nusrettin Maçin kaç yaşında, nereli? İşte konuya dair tüm merak edilenler....

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Nusrettin Maçin kimdir? HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin nereli? Nusrettin Maçin kaç yaşında ve nerede doğdu? Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi olan Nusrettin Maçin biyografisi...

NUSRETTİN MAÇİN KİMDİR?

Nusrettin Maçin 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır. 10 Nisan 1963 Diyarbakır doğumlu olan Nusrettin Maçin, liseyi Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesinde okudu. 80 Darbesi sonrası Kürdistan Komünist Partisi davasından yargılanan Maçin, 1991 yılında Newroz Dergisi Diyarbakır Temsilciliği'ni yaptı. Özgürlük ve Sosyalizm Partisi kurucu üyesi olan Maçin, partisinin meclis üyeliğini ve parti MYK'sında Genel Başkan yardımcısı olarak görev alıyor.