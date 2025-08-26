26 Ağustos tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, Ekrem İmamoğlu'nun hukuk danışmanlarından Nusret Yılmaz'ın Trabzon'da gözaltına alındığı haberi kamuoyunun gündemine oturdu. Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Nusret Yılmaz neden gözaltına alındı? Nusret Yılmaz tutuklandı mı?

NUSRET YILMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

26 Ağustos sabahı Trabzon'da polis ekiplerince gözaltına alınan Nusret Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik süren yolsuzluk soruşturması kapsamında "rüşvet aracılığı yapmak" iddiasıyla hakkında işlem yapıldı. Soruşturma, İBB'deki usulsüzlük iddialarını inceleyen dosya çerçevesinde ilerliyor. Gözaltı işlemlerinin ardından Yılmaz, İstanbul'a gönderildi. Yetkililerden henüz soruşturmanın ayrıntılarına dair resmi bir açıklama gelmedi. Bu gelişme, İBB çevresindeki hukuki sürecin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

NUSRET YILMAZ NE ZAMAN SERBEST BIRAKILACAK?

Nusret Yılmaz'ın ne zaman serbest bırakılacağı konusu, gözaltı sürecinin devam etmesi nedeniyle henüz netlik kazanmadı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, soruşturmanın detaylarına bağlı olarak Yılmaz'ın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılma ya da gözaltının uzatılması yönünde karar verileceği belirtildi. Hukuki süreç devam ederken, kamuoyu konuya dair resmi bilgilendirmeleri bekliyor.

NUSRET YILMAZ KİMDİR?

Nusret Yılmaz, İstanbul'da faaliyet gösteren bir avukat olup, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hukuki süreçlerinde temsil görevini üstlenmektedir. Trabzon kökenli olan Yılmaz, İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olarak da bilinmektedir. Hukuk kariyerinde, özellikle İBB ile ilgili davalarda aktif bir şekilde yer aldığı dikkat çekmektedir. Kamuoyunun yakından tanıdığı Yılmaz, İmamoğlu'nun 19 Mart'ta başlayan yolsuzluk soruşturmaları sürecinde öne çıkmıştır. Mesleki geçmişine dair kapsamlı bilgiler sınırlı olmakla birlikte, İmamoğlu'nun yakın çevresinde önemli bir konuma sahiptir.