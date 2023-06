Tuz serpme hareketiyle dünya çapında tanınan ve birçok ülkede restoranı bulunan Nusret Gökçe'nin New York'taki işletmesi sık sık haberlere konu oluyor. Gökçe'nin bir dönem "New York'un en kötü restoranı" seçilen mekanının kapısına kilit vurulduğu iddia edildi. Peki Nusret New York restoranı kapatıldı mı, neden kapatıldı?

Nusret New York restoranı neden kapatıldı? Tuz serpme hareketiyle dünya çapında tanınan ve birçok ülkede restoranı bulunan Nusret Gökçe'nin New York'taki işletmesi sık sık haberlere konu oluyor. Gökçe'nin bir dönem "New York'un en kötü restoranı" seçilen mekanının kapısına kilit vurulduğu iddia edildi. Peki Nusret New York restoranı kapatıldı mı, neden kapatıldı? İşte detaylar...

NUSRET NEW YORK RESTORANI KAPATILDI MI?

Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin daha önce yüksek fiyatlarından dolayı gündeme gelen ve "New York'un en kötü restoranı" ilan edilen burger dükkanı kapatıldı. Gökçe ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

NUSRET NEW YORK RESTORANI NEDEN KAPATILDI?

Açıldığı dönem kadınlara özel hazırlanan ücretsiz sebzeli "Kadın burgeri" servis edildiği için cinsiyetçilikle suçlanan Gökçe'nin mekanı, fahiş fiyatlarıyla gündeme gelmişti. Milkshake'in 99 dolar, klasik hamburgerin 100 dolar olduğu restoranın çalışanları da ücretlerin ödenmediğini söyleyerek Gökçe'ye tepki göstermişti. Birçok iddiayla gündeme gelen şubenin kapatıldığı ileri sürüldü. Restoranın neden kapatıldığı ise henüz kesin olarak bilinmiyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Nusret Gökçe mekanında daha önce ete çıplak etle dokunduğu için eleştirilere maruz kalmış ve New York Belediyesi Sağlık Departmanı tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı. Nusret'in ABD'de Las Vegas, Dallas, Los Angeles ve Boston gibi şehirlerde de işletmesi bulunuyor