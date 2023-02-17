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Nusret ne kadar yardım yaptı? Nusret deprem bağışı kaç TL

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Nusret ne kadar yardım yaptı? Nusret deprem bağışı kaç TL

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasında olmaması dikkat çeken dünyaca ünlü kasap Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda AFAD'a bağışta bulunduğunu duyurdu. Gökçe, paylaşımında dünyaya seslenerek yardım çağrısında bulundu. Peki, Nusret ne kadar yardım yaptı? Nusret deprem bağışı kaç TL

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremlerin ardından yardım kampanyaları başladı. Önceki akşam televizyon kanallarında ortak yayınlanan Türkiye Tek Yürek kampanyasında yer almayan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından ne kadar bağış yaptığını açıkladı.Nusret ne kadar yardım yaptı? Nusret deprem bağışı kaç TL

NUSRET GÖKÇE NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Depremlerin ardından bölgelere mutfak kurarak yemek dağıtan Nusret Gökçe, 50,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı videoda AFAD'a 25 milyon TL bağış yaptığını söyledi. Kendisini yurt dışından takip eden takipçilerine de seslenerek çağrıda bulunan Gökçe, "Evet. Buradan bütün Dünya'ya sesleniyorum. O gün bugün. Acımız büyük. Birlik ve beraberlik zamanı. Türkiye'miz için. Nusret markası olarak AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunuyoruz. Haydi Türkiye'm. El ele, gönül gönüle. Biz beraberiz. Biz Türkiye'yiz" dedi.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Nusret Gökçe AFAD Gündem Yaşam Haberler

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