Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin daha önce yüksek fiyatlarından dolayı gündeme gelen ve "New York'un en kötü restoranı" ilan edilen burger dükkanı kapatıldı. Peki, Nusret'in restoranı neden kapatıldı? Nusret'in restoranının kapatılma sebebi ne? Nusret'in restoranı kapatıldı mı?

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında tanınan ve birçok ülkede restoranı bulunan Nusret Gökçe'nin New York'taki işletmesi sık sık haberlere konu oluyor. Gökçe'nin bir dönem "New York'un en kötü restoranı" seçilen mekanının kapısına kilit vurulduğu iddia edildi. Peki, Nusret'in restoranı neden kapatıldı? Nusret'in restoranının kapatılma sebebi ne? Nusret'in restoranı kapatıldı mı?

NUSRET'İN RESTORANI NEDEN KAPATILDI?

Nusret Gökçe mekanında daha önce ete çıplak etle dokunduğu için eleştirilere maruz kalmış ve New York Belediyesi Sağlık Departmanı tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı. Nusret'in ABD'de Las Vegas, Dallas, Los Angeles ve Boston gibi şehirlerde de işletmesi bulunuyor.

Açıldığı dönem kadınlara özel hazırlanan ücretsiz "Sebzeli kadın burgeri" servis edildiği için cinsiyetçilikle suçlanan Gökçe'nin mekanı, fahiş fiyatlarıyla da gündeme gelmişti. Milkshake'in 99 dolar, klasik hamburgerin 100 dolar olduğu restoranın çalışanları da ücretlerin ödenmediğini söyleyerek Gökçe'ye tepki göstermişti. Birçok iddiayla gündeme gelen şubenin kapatıldığı ileri sürüldü. Restoranın neden kapatıldığı ise henüz bilinmiyor.