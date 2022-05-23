Nusret Güllü kimdir? Nusret Güllü gerçekte kim? - Haberler

CHP'nin cumartesi günü İstanbul'da düzenlendiği mitingde sahneye çıkarılan Nusret Güllü, kağıt toplayarak geçindiğini söyleyip hayat pahalılığından yakınmıştı. Mitingde yırtık terliğini havaya sallayan Güllü'ye ait ortaya çıkan yeni fotoğraflarda, çizdiği tablodan çok daha farklı bir hayat yaşadığı görüldü. Nusret Güllü gerçekte kim? Nusret Güllü kimdir?

NUSRET GÜLLÜ KİMDİR?

Ayağındaki yırtık terliği çıkarıp sahnede sallayan Güllü, "Yırtık terlikle geziyorum, bunu da çöpten alıp giydim" demişti. 49 yaşındaki Güllü'nün miting sonrasında ortaya çıkan fotoğraflarında ise aslında anlattığından çok daha farklı bir hayat yaşadığı ortaya çıktı.

Görüntülerde Güllü'nün alkol masalarında yer aldığı, marka ayakkabı ve kıyafetlerle dolaştığı görülüyor. Söz konusu kareler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, onlarca kullanıcı Güllü'nün yalanının patladığı şeklinde yorumlar yaptı.

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