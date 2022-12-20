Nusret Gökçe kimdir? Nusret Gökçe kaç yaşında, nereli? Nusret Gökçe Türk mü?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Nusret Gökçe hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Nusret Gökçe'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Nusret Gökçe kimdir? Nusret Gökçe kaç yaşında, nereli? Nusret Gökçe hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Nusret Gökçe hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Nusret Gökçe'ninhayatını araştırıyor. Peki, Nusret Gökçe kimdir? Nusret Gökçe kaç yaşında, nereli? Nusret Gökçe hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

Nusret Gökçe, 1983 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Türk kasap, şef ve lokantacı olan Gökçe, et pişirme ve tuzlama şekli nedeniyle ''Salt Bae'' adıyla anılarak bir fenomen halini aldı. Gökçe, iki yaşındayken ailesiyle Darıca'ya yerleşti. Altıncı sınıftayken öğrenimini yarıda bıraktı ve kasaplığa başladı. 2010'da Nusr-et Steakhouse adlı kendi markasını oluşturdu. 2007 yılında İstanbul İstinye Park'ta Günaydın Restoran'da kasap ve restoran işinde çalıştı. Kasaplıkta kendini geliştirebilmek adına Amerika, Japonya gibi birçok ülkeye gitti. Yurt dışında gördüklerini Türkiye'de uygulamanın yollarını arayan Nusret, 2010 yılında New York'a giderek bir restoranda çalıştı. Daha sonra İstanbul'a gelerek Mithat Erdem ile birlikte ortak Nusr-Et adında dükkan açtı. Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk de ortaklardan biri oldu. Kısa bir sürede işin ustası olduğunu kanıtlayarak dünyanın değişik yerlerine kasap ve restoran açtı.