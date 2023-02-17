Türkiye Tek Yürek kampanyasına katılan Nusret bağış yaptı mı? Merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin yaraları sarılmak için yardım kampanyası düzenlendi. Peki, Nusret bağış yaptı mı? Nusret deprem için bağış yaptı mı, kaç para bağış yaptı?

Nusret bağış yaptı mı? Sorusu, Türkiye Tek Yürek kampanyasına katılımı merak edilen kişiler arasında bulunuyor. Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına yüz binlerce kişi bağış yaptı. Peki, Nusret bağış yaptı mı? Nusret deprem için bağış yaptı mı, kaç para bağış yaptı?

NUSRET BAĞIŞ YAPTI MI?

Depremlerin ardından bölgelere mutfak kurarak yemek dağıtan Nusret Gökçe, 50,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı videoda AFAD'a 25 milyon TL bağış yaptığını söyledi. Kendisini yurt dışından takip eden takipçilerine de seslenerek çağrıda bulunan Gökçe, "Evet. Buradan bütün Dünya'ya sesleniyorum. O gün bugün. Acımız büyük. Birlik ve beraberlik zamanı. Türkiye'miz için. Nusret markası olarak AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunuyoruz. Haydi Türkiye'm. El ele, gönül gönüle. Biz beraberiz. Biz Türkiye'yiz" dedi.