Nuşirevan Elçi kimdir? Nuşirevan Elçi kaç yaşında, nereli? Nuşirevan Elçi hayatı ve biyografisi!

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NUŞİREVAN ELÇİ KİMDİR?

1968 yılında Cizre'dedünyaya gelmiştir.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Nuşirevan Elçi, Hür Kürtler platformunda görev almıştır. Demokratik Kitle Partisi'nde de yer almıştır. 1999 yılında ise avukatlık mesleğini yapmıştır. Nuşirevan evlidir ve 4 çocuğu vardır.