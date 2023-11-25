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Nusaybin Jandarması Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilgilendirme Yaptı

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Mardin'in Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde kadınlara karanfil verip KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Mardin'in Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde kadınlara karanfil verip KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

İlçe genelindeki yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadın vatandaşlara karanfil verildi. Vatandaşlara ayrıca Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) Uygulaması hakkında bilgilendirme yapan jandarma personeli, broşür dağıttı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadın

Nusaybin Jandarma Mardin KADES Kadın Haberler

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