Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Nurullah Ankut izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Nurullah Ankut kaç yaşında, nereli? Nurullah Ankut hayatı ve biyografisi! Nurullah Ankut kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Nurullah Ankut hakkında araştırmalar yapılıyor. Nurullah Ankut kimdir? Nurullah Ankut kaç yaşında, nereli? Nurullah Ankut hayatı ve biyografisi!

NURULLAH ANKUT KİMDİR?

Doğum: 8 Ekim 1945 (77 yıl yaşında),

Çatören, Çatören, Türkiye

Nurullah Efe Ankut (d. 8 Ekim 1945; Konya), Türk öğretmen, yazar ve siyasetçi. 15 Haziran 2005 tarihinden beri Halkın Kurtuluş Partisi genel başkanlığını sürdürmektedir. Aynı zamanda partinin gazetesi Halkın Kurtuluş Yolu'nda yazarlık yapmaktadır.

İlk yılları ve mesleki kariyeri

8 Ekim 1945 tarihinde Konya'da doğdu. Sırasıyla 14 Mayıs İlköğretim Okulu'nu, Konya Karma Ortaokulu'nu ve Konya Erkek Lisesi'ni bitirdi. Ardından üniversite eğitimi için İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi felsefe bölümünden 1972 yılında mezun oldu Ankut, öğrencilik yılları boyunca yaz tatillerinde inşaat işçisi olarak çalıştı.

Siyasi kariyeri

Nurullah Ankut, 12 Eylül Darbesi sonrasında kaçaklık hayatı sürmek zorunda kaldı, gözaltında işkenceye uğradı ve idamla yargılandı. 12 Eylül sonrası sol hareketlerin toparlanmaya başladığı dönemde, 1987 yılında "Kuruçeşme Toplantıları" adıyla bilinen toplantılarda Anarşi Yok! Büyük Derleniş! parolası dahilinde komünist partinin reorganizasyonu olgusunu grubundaki taraftarları ile birlikte savundu. Eylül-Ekim 1989 yılında yayın hayatına başlayan Devrimci Mücadele dergisinin ilk sayısıyla yayın faaliyetlerine kaldığı yerden devam etti. 2005 yılına kadar devam edecek olan Devrimci Mücadele dergisinde devrimci hareketin derlenişi savunuldu. Aynı süreç içinde İnsan Hakları Derneği'nde "Devrimci Mücadeleci İnsan Hakları Savunucuları" grubu içinde sınıfsal hareket temelinde insan hakları savunucusu olarak yer aldı. Grubundaki arkadaşları ile birlikte birçok işyeri işgalinin, grevin ve direnişin yönlendiricisi, örgütleyicisi oldu.

15 Haziran 2005 tarihinde legal olanaklardan yararlanmak üzerine eşitsiz bir yarışın olduğu üzerine yapılan değerlendirme sonrası grup partisi yöntemine geçilerek Halkın Kurtuluş Partisi kuruldu2015 yılında Halkın Kurtuluş Partisi Konya milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. Parti, söz konusu seçimlerde Konya'da 2.136, Türkiye genelinde ise 60.396 oy aldı. Nurullah Ankut, 1 Kasım 2015 seçimlerinde gerçekleşmiş olan erken seçimlerde yeniden Halkın Kurtuluş Partisi Konya milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. Parti, seçimde Konya'da 2.019, Türkiye genelinde ise 83.057 oy aldı.

Halkın Kurtuluş Partisi, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak genel seçimlere 600 milletvekili adayıyla katıldı ve Nurullah Ankut önderliğindeki parti, 2023 genel seçimlerinde %0,06 oy oranıyla 31.831 oy alarak ve 20. parti oldu. Nurullah Ankut, bu seçimlerde yaptığı konuşmalarla sosyal medyada fenomen oldu.