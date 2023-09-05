Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Nurullah Ankut hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Nurullah Ankut'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Nurullah Ankut kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nurullah Ankut hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Nurullah Ankut hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Nurullah Ankut'un hayatını araştırıyor. Peki, Nurullah Ankut kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nurullah Ankut hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

NURULLAH ANKUT KİMDİR?

Nurullah Efe Ankut (d. 8 Ekim 1945; Konya), Türk öğretmen, yazar ve siyasetçi. 15 Haziran 2005 tarihinden beri Halkın Kurtuluş Partisi genel başkanlığını sürdürmektedir. Aynı zamanda partinin gazetesi Halkın Kurtuluş Yolu'nda yazarlık yapmaktadır. 8 Ekim 1945 tarihinde Konya'da doğdu. Sırasıyla 14 Mayıs İlköğretim Okulu'nu, Konya Karma Ortaokulu'nu ve Konya Erkek Lisesi'ni bitirdi. Ardından üniversite eğitimi için İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi felsefe bölümünden 1972 yılında mezun oldu Ankut, öğrencilik yılları boyunca yaz tatillerinde inşaat işçisi olarak çalıştı.

Üniversite eğitimini tamamlamasının ardından 1972'de Mersin Mut Lisesi'nde öğretmenliğe atandı. 26 Kasım 1972'de Hacer Ankut ile evlendi ve eş durumundan Konya Gazi Lisesi'ne tayin oldu. Ancak siyasi faaliyetleri sebebiyle 1-1,5 sene sonra Müdürler Komisyonu kararı ile Konya Koleji'ne gönerildi ve burada 1976'ya kadar çalıştı. 1975 yazında Kırkağaç, Manisa'da kısa dönem olarak askerliğini yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TÖB-DER'deki eylemliliğinden dolayı Artvin'e bağlı Şavşat ve Yusufeli'ne; daha sonra Tunceli'nin Mazgirt Lisesi'ne ve Tunceli Öğretmen Okulu'na sürüldü. 1977 yılında siyasi eylemliliğine devam etmek amacıyla kendi isteği ile öğretmenlikten ayrıldı.