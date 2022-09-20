Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan Nurten Ayten'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Nurten Ayten sevgilisi var mı? Miss Turkey Nurten Ayten evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan Nurten Ayten'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Nurten Ayten sevgilisi var mı? Miss Turkey Nurten Ayten evli mi? Detaylar haberimizde…

NURTEN AYTEN SEVGİLİSİ VAR MI?

Miss Turkey 13 numarası Nurten Ayten'dir. Nurten Ayten, 21 yaşında Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4.sınıf öğrencisidir. Miss Turkey finalistlerinden Nurten Ayten, @nurten.aytenn kullanıcı adıyla 669 takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY NURTEN AYTEN EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Nurten Ayten'in evli olmadığı bilinmektedir.