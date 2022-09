Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan Nursena Say'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Nursena Say sevgilisi var mı? Miss Turkey Nursena Say evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan Nursena Say'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Nursena Say sevgilisi var mı? Miss Turkey Nursena Say evli mi? Detaylar haberimizde…

NURSENA SAY SEVGİLİSİ VAR MI?

Miss Turkey 19 numarası Nursena Say, 24 yaşındadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu Nursena Say, 1.80 boyundadır. Miss Turkey finalistlerinden Nursena Say @nursenasay kullanıcı adıyla 16,3bin takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY NURSENA SAY EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Nursena Say'ın evli olmadığı bilinmektedir.