Nursena Say kimdir? Nursena Say İnstagram hesabı! Nursena Say kaç yaşında, nereli?

Miss Turkey güzeli Nursena Say'ın paylaşımı sonrasında hayatı araştırılmaya başlandı. Nursena Say, Miss World güzellerinin yer aldığı video yayınlayarak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem için bağış kampanyası başlattı. Peki, Nursena Say kimdir? Nursena Say İnstagram hesabı! Nursena Say kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...