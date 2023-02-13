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Nursena Say kimdir? Nursena Say İnstagram hesabı! Nursena Say kaç yaşında, nereli?

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Nursena Say kimdir? Nursena Say İnstagram hesabı! Nursena Say kaç yaşında, nereli?

Miss Turkey güzeli Nursena Say'ın paylaşımı sonrasında hayatı araştırılmaya başlandı. Nursena Say, Miss World güzellerinin yer aldığı video yayınlayarak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem için bağış kampanyası başlattı. Peki, Nursena Say kimdir? Nursena Say İnstagram hesabı! Nursena Say kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Miss Turkey güzeli Nursena Say, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli deprem için bağış kampanyası başlattı. Peki, Nursena Say kimdir? Nursena Say İnstagram hesabı ne? Nursena Say kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

NURSENA SAY KİMDİR?

Miss Turkey güzeli Nursena Say, 24 yaşındadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu Nursena Say, 1.80 boyundadır. Nursena Say İnstagram'da, @nursenasay kullanıcı adıyla 163 bin takipçisi bulunmaktadır.

Nursena Say kimdir? Nursena Say İnstagram hesabı! Nursena Say kaç yaşında, nereli?

Nursena Say kimdir? Nursena Say İnstagram hesabı! Nursena Say kaç yaşında, nereli?

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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