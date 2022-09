Nursena Say kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'ın hayatı ve biyografisi!

Miss Turkey 2022 kazananı Nursena Say oluyor. Bunun ardından vatandaşlar, Nursena Say kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne merak etti. Peki, Nursena Say kaç yaşında? Nursena Say'ın İnstagram adresi ne? Nursena Say evli mi? Nursena Say hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

NURSENA SAY KİMDİR?

Nursena Say doğum tarihi : 1998 doğumlu

Nursena Say kaç yaşında : 24 yaşında

Nursena Say nereli : -

Nursena Say mesleği ne : Mimarlık mezunu

Nursena Say boyu kaç : 1.80

Nursena Say evli mi : Hayır

Miss Turkey 2022 şampiyonu Nursena Say seçilmiştir. Nursena Say 24 yaşında ve 1.80 boyundadır. Miss Turkey 2022 kazananı Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. Nursena Say'ın sevgilisi var mı konu hakkında bilgi yer almıyor.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Nursena Say'ın İnstagram'da 17 bin takipçisi bulunmaktadır.