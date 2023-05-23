Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Nurseli İdiz kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz hangi dizilerde oynadı? Nurseli İdiz biyografisi!

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz'in hayatı merak konusu olmuştur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz dizisiyle adından söz ettiren Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…

NURSELİ İDİZ KİMDİR?

Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel, annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.