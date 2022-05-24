Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz hayatı ve biyografisi! Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nurseli İdiz merak konusu oldu. İşte Nurseli İdiz hakkında merak edilen Nurseli İdiz kimdir, Nurseli İdiz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NURSELİ İDİZ KİMDİR?

Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil), annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.

ROL ALDIĞI OYUNLARI

• Tatlı Kaçık: John Patrick Goggin - Tiyatro Kedi - 2012

• Koca Sinan: Hakan Altıner - Tiyatro Kedi - 2012

• Evliliğe Gelince: Leslie Stevens - Tiyatro Diyalog - 2010

• Bana Bunu Yapma: Richard Baer - Tiyatro Diyalog - 2009

• Kadıncıklar: Tuncer Cücenoğlu - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2007

• Salıncakta İki Kişi: William Gibson - Tiyatro Kedi - 2006

• İhtiras: John Baker - Tiyatro İstanbul - 2003

• Tuhaf Bir Çift: Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 2002

• İdeal Koca: Oscar Wilde - Tiyatro İstanbul - 2000

• Seneye Bugün: Bernard Slade - Tiyatro İstanbul - 1996

• Vanya Dayı: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994

• Karşı Penceredeki Kadın: Yavuz Özkan - Sadri Alışık Tiyatrosu

• Allaha Sımarladık Cumhuriyet: Selim İleri - Sadri Alışık Tiyatrosu

• Hapşırık: Anton Çehov\Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

• Evita: İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989

• Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

• Dört Kız Kardeş: Michel Tremblay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

• Ermiş Jeanne: George Bernard Shaw'den Uyarlayan Müge Gürman - 1986

• Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

• Yaz Misafirleri: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982

• Küçük Adam Ne Oldu Sana: (Hans Fallada) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981

• Kurban (oyun): Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

• Mihri Müşfik

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