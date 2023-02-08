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Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu kimdir? Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu hangi partiden? Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu hayatı!

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Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu kimdir? Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu hangi partiden? Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu hayatı!

Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Vatandaşlar ise Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu kimdir? Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu hangi partiden? Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu hayatı! araması yaptı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında 10 ilimizde büyük yıkım yaşandı. Türkiye yaralarını onarmaya çalışırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu heyetle birlikte deprem bölgesine gitti. Deprem bölgesinde İmamoğlu'na tepki gösteren isim ise merak edildi. Peki, Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu kimdir? Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu hangi partiden? Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu hayatı!

NURSEL KOCABAŞ REYHANLIOĞLU KİMDİR?

3 Mart 1968'de Kahramanmaraş'ta doğmuştur. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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