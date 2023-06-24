Ünlü sunucu Nursel Ergin'in boşandığı iddialarının ardından Nursel Ergin neden boşandı? sorusu arama motorlarında sorgulatıldı. Peki, Nursel Ergin neden boşandı? Nursel Ergin boşanma sebebi ne? Nursel Ergin neden eşinden boşandı?

Nursel Ergin hakkında birçok detayları sevenleri ve takipçileri tarafından araştırılıyor. Ekranların sevilen yüzü hakkında merak edilen sorulardan bir tanesi de Nursel Ergin neden boşandı? Sorusu oluyor. Peki, Nursel Ergin neden boşandı? Nursel Ergin boşanma sebebi ne? Nursel Ergin neden eşinden boşandı?

NURSEL ERGİN NEDEN BOŞANDI?

Nursel Ergin, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Murat Akyer ile boşanma kararı alarak evi terk etti. Çift, boşanma iddiasının ardından sessizliğini koruyor. Daha önce sosyal medya hesabından eşiyle paylaşımlar yapan Ergin'in bir süredir fotoğraf paylaşmaması da takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ünlü sunucu boşanma iddiasının ardından henüz bir açıklama yapmadı.